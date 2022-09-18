Мужчина пришел в аптеку 17 сентября и попросил фармацевта продать ему лекарство, которое отпускается только по рецепту. Женщина объяснила, что не может продать ему этот препарат и предложила заменить на другой.

- Когда она отлучилась в подсобное помещение для того, чтобы найти таблетки, парень разбил стекло, перепрыгнул через прилавок, забрал деньги - 60 000 тенге - и скрылся, - сообщает Polisia.kz. - На раскрытие дерзкого грабежа были ориентированы все наряды полиции. Ориентировку сообщили через местные СМИ горожанам.

В результате оперативно-поисковых мероприятий подозреваемый был задержан на съемной квартире в Рудном. При осмотре квартиры полицейские изъяли вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование, предусмотренное по статье 191 УК РК "Грабеж". Подозреваемый водворен в ИВС.