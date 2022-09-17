Из-за этого весь город остался без горячей воды. Сроки возобновления подачи горячего водоснабжения пока не известны, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК"

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"Уважаемые жители города, 17 сентября 2022 года на Центральной ТЭЦ возникла аварийная ситуация, в связи с этим по всему городу отсутствует горячее водоснабжение до устранения", - сообщили в пресс-службе компании. - "Приносим свои извинения за причиненные неудобства."

В КТЭКе добавили, что ТЭЦ была остановлена по причине повреждения питающих кабелей сторонними лицами.