Авария произошла на центральной котельной в Костанае
17 сентября 2022, 19:19 | ЖКХ
Из-за этого весь город остался без горячей воды. Сроки возобновления подачи горячего водоснабжения пока не известны, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК"
Иллюстративное фото pixabay.com
"Уважаемые жители города, 17 сентября 2022 года на Центральной ТЭЦ возникла аварийная ситуация, в связи с этим по всему городу отсутствует горячее водоснабжение до устранения", - сообщили в пресс-службе компании. - "Приносим свои извинения за причиненные неудобства."
В КТЭКе добавили, что ТЭЦ была остановлена по причине повреждения питающих кабелей сторонними лицами.
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