Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки
17 сентября 2022, 18:58 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, передает Tengrinews.kz.
Фото: Тengrinews
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.
Поправки содержат нормы о переименовании столицы в Астану и однократном президентом сроке без права переизбрания.
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