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Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки

17 сентября 2022, 18:58 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, передает Tengrinews.kz.

 Фото: Тengrinews

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.

Поправки содержат нормы о переименовании столицы в Астану и однократном президентом сроке без права переизбрания.