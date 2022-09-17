Вторым соперником рудненского «Горняка» в 31-м открытом чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги Pro Hokei Ligasy стал представитель Узбекистана, клуб из Ташкента «Хумо». Матчи прошли в столице на площадке Многофункционального ледового комплекса «Humo Arena».

Голкипер «Горняка» Никита Акулинин преграждает путь шайбе в свои ворота / Фото vk.com/hockeyclubhumo

«Горняк» отправился Ташкент, поделив очки в Алматы с местным одноименным клубом (1:4 и 3:1), а «Хумо» в первых матчах встречался на своей площадке с «Номадом», уступив в первой встрече (2:4) и взяв реванш в овертайме во второй (2:1 ОТ).

Первый период первого матча прошел без заброшенных шайб. Счет был открыт во втором игровом отрезке, когда на 25-й минуте нападающий «Хумо» Егор Дорофеев сразу же после вбрасывания у левого борта послал шайбу в сетку ворот под щитками голкипера рудничан Никиты Акулинина. До второго перерыва хозяева смогли еще раз поразить ворота «Горняка». На 33-й минуте Максим Назаров подобрав шайбу у центральной линии, вошел в зону защиты гостей по правому краю и в момент, когда обзор голкиперу прикрывал защитник Даниил Солтан, точно бросил в дальний угол.

Опасный момент у ворот «Хумо» / Фото vk.com/hockeyclubhumo

В третьем периоде рудничане старались изменить положение дел на льду, но игроки узбекистанского клуба хорошо оборонялись. И, безусловно, большая заслуга в том, что ворота хозяев остались «сухими», принадлежит надежно сыгравшему голкиперу «Хумо» Роману Смирягину, отразившему в общей сложности 25 бросков. Чуть более чем за две минуты до окончания встречи наставник «Горняка» Сергей Невструев поменял голкипера на шестого полевого игрока, а на последней минуте встречи Дорофеев от правого борта из-за центральной линии отправил шайбу в пустые ворота, оформив дубль и установив окончательный счет в матче - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). А на оставшееся время матча место в воротах гостей занял 19-летний Илья Лигай.

Повторный поединок начался с «холодного душа» для «Горняка». Нападающий «Хумо» Максим Трунев пробрасывал шайбу за воротами гостей, но она попала в конек капитана рудничан Александра Куршука и отлетела к находившемуся перед воротами Вадиму Кравченко, который уже на 22-й секунде поразил ворота, защищаемые Артемом Скрынниковым, и вывел узбекистанцев вперед.

После такого неожиданного начала «Горняк» постепенно перешел к той игре, которой от него ждут болельщики, и сумел реабилитироваться. На 12-й минуте Дмитрий Пархоменко прошел с шайбой за ворота хозяев, отдал ее оттуда к правому борту Костантину Пальмтагу, а тот в касание отдал передачу открывшемуся перед воротами Руслану Утебаеву, который с разворота поразил левый от голкипера угол ворот.

Защитник «Горняка» Александр Катков выигрывает у борта борьбу за шайбу у нападающего «Хумо» Дениса Кондратьева / Фото vk.com/hockeyclubhumo

Равенство в счете продержалось до середины второго периода, когда во время атаки «Горняка» Александр Нурек нанес бросок от синей линии, но не попал по воротам «Хумо», а вот отскочившую от заднего борта шайбу переправил в них Александр Катков и впервые в этом противостоянии вывел рудничан вперед.

Несмотря на старания игроков обеих команд, до конца периода счет не изменился. Оставался прежним он и длительное время в заключительном периоде, менее чем за три минуты до окончания которого наставник «Хумо» Евгений Полихин взял тайм-аут. После минутного перерыва хозяева вернулись на лед без своего голкипера, которого сменил шестой полевой игрок. Такая тактика принесла результат уже через десять секунд, и во второй раз в матче отличился Кравченко. Равенство было восстановлено, но до овертайма дело так не дошло, потому что менее чем через 20 секунд Александр Абрамов после паса Арслана Ямалова вновь вывел «Горняк» вперед и счет до конца встречи больше не изменился - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

После четырех игр «Горняк» набрал четыре очка и следующие игры проведет 22 и 23 сентября в Рудном против лидирующей в чемпионате «Сарыарки», одержавшей четыре победы в четырех матчах.