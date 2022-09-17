Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития региона во время рабочей поездки в Костанайскую область.

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Премьер-министр отметил, что недавние лесные пожары, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека. Поэтому необходимо выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств.

«Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на «коротком плече» брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область», – сказал Алихан Смаилов.

На совещании премьер-министр также заострил внимание на недоработках акимата региона в сфере образования. В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в 7 школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах (детские сады, дома культуры, здания сельских акиматов).