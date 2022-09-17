Более 60 работ, экспонируемых в картинной галерее, – это малая часть того, что создано автором за годы творчества в самых разных жанрах: пейзаж, портрет, анималистика, спортивная фотография.

Это вторая персональная выставка Олега Яблочкина. Первая - «Котогалерея» - прошла в 2020 году и ее открытие пришлось на начало действия пандемийных ограничений. Но это не помешало публике оценить анималистические работы автора, пусть и пришлось посещать выставку только в режиме онлайн.

1 июня этого года, Олегу Яблочкину исполнилось 60 лет. К этому юбилею и приурочена выставка, на открытии которой сам автор, к сожалению, присутствовать не смог из-за продолжительной болезни.

Олег Яблочкин получил профессию фотографа, окончив с отличием техническое училище. Но остаться в рамках технических знаний и умений творческий человек не мог. В процесс запечатления предметов, людей, сюжетов, с помощью бездушной техники, он вносил своё, художественное восприятие и понимание этого мира. Этим и отличается фотохудожник от фотографа, пусть даже самого профессионального.

Первым местом работы молодого фотографа стал областной историко-краеведческий музей. Уже в тот период он так искусно делал снимки, что это позволяло выделять его работы среди многих подобных.

- Когда в 1989 году, я пришла работать в музей, сразу обратила внимание на фотографии в оформлении музея,- вспоминает директор картинной галереи Сая КАЛИНОВА. – Тогда я, пораженная качеством и красотой снимков, спросила, чьи это работы, мне ответили: Олега Яблочкина. Тогда я впервые услышала это имя и запомнила его, только спустя много лет мы познакомились лично. И я рада, что с этим фотохудожником мы работали уже над двумя выставками.

После музея Олег Яблочкин работал в проектном институте, «КазТоргРекламе», художественно-производственных мастерских «КазХудФонда», «Фонде молодёжных инициатив», нескольких средствах массовой информации, и везде отличал творческий подход, свой особый почерк. Пробовал он себя и в качестве оператора и режиссёра-документалиста.

- Жаль, что Олег потерялся как видеооператор,- сказал фотограф Иван МАРМАЛИДИ. – В тяжелые 90-е годы он снял фильм о проблемах наркомании. Фильм снят камерой «с рук», что добавило в него особый «нерв» и сделало более жёстким, болезненным. Уйти полностью в профессию оператора у Олега не получилось, зато мы получили очень хорошего фотографа. Олег не снимает во славу чего-то, ему не интересны помпезные мероприятия. Он существует в другой форме. Он замечательный, добрый, тонкий человек, многим из нас этих качеств не хватает. Хорошо, что среди нас есть такие люди.

Особо Иван Мармалиди отметил умение Яблочкина работать с животными в кадре и подчеркнул, что это не каждому дано.

- Олег – творческая личность во всех смыслах этого слова,- отозвался о Яблочкине его друг, член Союза журналистов РК фотограф Георгий ШАПОВАЛОВ. – Он порой готов идти на всё, на работу в тяжелейших условиях, в опасности, чтобы показать жизнь, какой он её видит, со всеми сложностями. И это вы увидите в его работах на этой выставке.

Выставка будет работать месяц, экспозиция размещена на втором этаже галереи.

Фото Ксении РЕБИК