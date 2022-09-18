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В восьми районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

18 сентября 2022, 12:02 |  ЖКХ

Работы на подстанциях и высоковольтных линиях с 19 по 24 сентября пройдут в восьми районах областного центра. План работ на будущую неделю сообщила пресс-служба ТОО  «ЭПК-forfait».

 

В связи с работами электроэнергию будут отключать в домах потребителей по следующим адресам:

ТП -224   (работы на  подстанции)

19 сентября с 10:00 до 14:00

  • магазин «Спутник», 
  • школа-студия по ул. Каирбекова 339.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 229-335, 
  • ул. Яковлева 1-35, 
  • ул. Юности 1-35,
  • ул. Зерновая 2-36, 
  • ул. Дружбы 12/1-12/5, 7/1,

Спальный сектор:

  • ул. Дружбы 21, 
  • ул. Урожайная 18а, 20.

ТП -225  (работы на  подстанции)

19 сентября  с 13:00 до 19:00

  • ресторан «Гранд Вояж», 
  • магазин «Буренка»,
  •  «Любимый», 
  • «Ласточка», 
  • «Автодело»,
  • салон красоты «Амазонка»,
  •  «Мир причесок».

Частный сектор:

  • пер. Введенский 1-38, 
  • ул. Орджоникидзе 2-42, 
  • ул. Молодежная 1-33.

Спальный сектор:

  • ул. Урожайная 29, 35,31, 37, 33,33/1, 
  • ул. Орджоникидзе 15,44,46,50,52,
  • ул. Введенская 47,
  • пр. Кобланды Батыра 4б,8а,8б.

ТП-26 (ремонтные  работы  на ВЛ-0,4 кВ) 

20 по 24  сентября с 10:00 до 19:00

  • Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный  сектор:  

  • ул. Козыбаева 21-36, 
  • ул. 1 Мая  42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы  на ВЛ-0,4 кВ) 

с  20 по 24   сентября с 10:00 до 18:30

  • ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный  сектор:   

  • ул. Козыбаева  3-19, 7/3,7/5,
  •  ул. 1 Мая 4-52,42/2,
  • ул. Дощанова 94-128,
  •  ул. Журавлевой 3-25.

 КТП-702 п. Амангельды  (ремонтные  работы  на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 24  сентября с10:00  до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Мира дом. 11А -20А

ТП-75 (работы на  подстанции) 

20  сентября с 10:00 до 19:00

  • магазин «Кайнар», 
  • «Север», «Эвелина»,
  •  «Кристалл», 
  • «Айналайн», 
  • КаспиБанк, 
  • кафе «Асият».

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 72,
  •  ул. Алтынсарина131.

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 85-107, 
  • ул. Амангельды 82-88, 86/1.

ТП-20  (работы на  подстанции)

21 с сентября  10:00 до 19:00

  • школа № 11, 
  • магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236, 
  • детский сад «Айгерим»,
  •  клиника «Уромед», 
  • магазины «Коробочка», 
  • «Удача»,
  •  «Угловой».

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 9, 13, 13а,
  •  ул. Северная 18, 18а.

Частный сектор:

  • ул. Орджоникидзе 1-13, 
  • ул. Луговая 1-28, 
  • ул. Введенская 27/1, 2-31,
  • ул. Северная 3-34, 
  • ул. Каирбекова 245-297,
  •  пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

ТП-55  (работы на  подстанции) 

22 сентября с 10:00 до 15:00

  • магазин «Киевский» по ул. Матросова 133, 
  • фирма «Октан».

Частный сектор:

  • ул. Космодемьянской 34-54, 48/1-48/5,50/2-50/6, 36/5, 38/1-38/6,  
  • ул. Заря 11-19, ул. Матросова 14-22, 26/1-40/2,
  • ул. Гастелло 24-40, 7/1-9/2,
  • ул. 40 лет Октября 30-38, 
  • пер. 40 лет Октября 30/3-30/9.