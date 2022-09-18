В восьми районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
Работы на подстанциях и высоковольтных линиях с 19 по 24 сентября пройдут в восьми районах областного центра. План работ на будущую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».
В связи с работами электроэнергию будут отключать в домах потребителей по следующим адресам:
ТП -224 (работы на подстанции)
19 сентября с 10:00 до 14:00
- магазин «Спутник»,
- школа-студия по ул. Каирбекова 339.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 229-335,
- ул. Яковлева 1-35,
- ул. Юности 1-35,
- ул. Зерновая 2-36,
- ул. Дружбы 12/1-12/5, 7/1,
Спальный сектор:
- ул. Дружбы 21,
- ул. Урожайная 18а, 20.
ТП -225 (работы на подстанции)
19 сентября с 13:00 до 19:00
- ресторан «Гранд Вояж»,
- магазин «Буренка»,
- «Любимый»,
- «Ласточка»,
- «Автодело»,
- салон красоты «Амазонка»,
- «Мир причесок».
Частный сектор:
- пер. Введенский 1-38,
- ул. Орджоникидзе 2-42,
- ул. Молодежная 1-33.
Спальный сектор:
- ул. Урожайная 29, 35,31, 37, 33,33/1,
- ул. Орджоникидзе 15,44,46,50,52,
- ул. Введенская 47,
- пр. Кобланды Батыра 4б,8а,8б.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
20 по 24 сентября с 10:00 до 19:00
- Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. 1 Мая 42/1- 42/10.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 20 по 24 сентября с 10:00 до 18:30
- ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,
- ул. 1 Мая 4-52,42/2,
- ул. Дощанова 94-128,
- ул. Журавлевой 3-25.
КТП-702 п. Амангельды (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 20 по 24 сентября с10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Мира дом. 11А -20А
ТП-75 (работы на подстанции)
20 сентября с 10:00 до 19:00
- магазин «Кайнар»,
- «Север», «Эвелина»,
- «Кристалл»,
- «Айналайн»,
- КаспиБанк,
- кафе «Асият».
Спальный сектор:
- ул. Амангельды 72,
- ул. Алтынсарина131.
Частный сектор:
- ул. Дулатова 85-107,
- ул. Амангельды 82-88, 86/1.
ТП-20 (работы на подстанции)
21 с сентября 10:00 до 19:00
- школа № 11,
- магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,
- детский сад «Айгерим»,
- клиника «Уромед»,
- магазины «Коробочка»,
- «Удача»,
- «Угловой».
Спальный сектор:
- ул. Лермонтова 9, 13, 13а,
- ул. Северная 18, 18а.
Частный сектор:
- ул. Орджоникидзе 1-13,
- ул. Луговая 1-28,
- ул. Введенская 27/1, 2-31,
- ул. Северная 3-34,
- ул. Каирбекова 245-297,
- пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,
ТП-55 (работы на подстанции)
22 сентября с 10:00 до 15:00
- магазин «Киевский» по ул. Матросова 133,
- фирма «Октан».
Частный сектор:
- ул. Космодемьянской 34-54, 48/1-48/5,50/2-50/6, 36/5, 38/1-38/6,
- ул. Заря 11-19, ул. Матросова 14-22, 26/1-40/2,
- ул. Гастелло 24-40, 7/1-9/2,
- ул. 40 лет Октября 30-38,
- пер. 40 лет Октября 30/3-30/9.
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