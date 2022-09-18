Работы на подстанциях и высоковольтных линиях с 19 по 24 сентября пройдут в восьми районах областного центра. План работ на будущую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».

В связи с работами электроэнергию будут отключать в домах потребителей по следующим адресам:

ТП -224 (работы на подстанции)

19 сентября с 10:00 до 14:00

магазин «Спутник»,

школа-студия по ул. Каирбекова 339.

Частный сектор:

ул. Каирбекова 229-335,

ул. Яковлева 1-35,

ул. Юности 1-35,

ул. Зерновая 2-36,

ул. Дружбы 12/1-12/5, 7/1,

Спальный сектор:

ул. Дружбы 21,

ул. Урожайная 18а, 20.

ТП -225 (работы на подстанции)

19 сентября с 13:00 до 19:00

ресторан «Гранд Вояж»,

магазин «Буренка»,

«Любимый»,

«Ласточка»,

«Автодело»,

салон красоты «Амазонка»,

«Мир причесок».

Частный сектор:

пер. Введенский 1-38,

ул. Орджоникидзе 2-42,

ул. Молодежная 1-33.

Спальный сектор:

ул. Урожайная 29, 35,31, 37, 33,33/1,

ул. Орджоникидзе 15,44,46,50,52,

ул. Введенская 47,

пр. Кобланды Батыра 4б,8а,8б.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

20 по 24 сентября с 10:00 до 19:00

Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37

Частный сектор:

ул. Козыбаева 21-36,

ул. 1 Мая 42/1- 42/10.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 24 сентября с 10:00 до 18:30

ТОО «Теплосервис» по ул. Журавлевой 25

Частный сектор:

ул. Козыбаева 3-19, 7/3,7/5,

ул. 1 Мая 4-52,42/2,

ул. Дощанова 94-128,

ул. Журавлевой 3-25.

КТП-702 п. Амангельды (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 24 сентября с10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Мира дом. 11А -20А

ТП-75 (работы на подстанции)

20 сентября с 10:00 до 19:00

магазин «Кайнар»,

«Север», «Эвелина»,

«Кристалл»,

«Айналайн»,

КаспиБанк,

кафе «Асият».

Спальный сектор:

ул. Амангельды 72,

ул. Алтынсарина131.

Частный сектор:

ул. Дулатова 85-107,

ул. Амангельды 82-88, 86/1.

ТП-20 (работы на подстанции)

21 с сентября 10:00 до 19:00

школа № 11,

магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,

детский сад «Айгерим»,

клиника «Уромед»,

магазины «Коробочка»,

«Удача»,

«Угловой».

Спальный сектор:

ул. Лермонтова 9, 13, 13а,

ул. Северная 18, 18а.

Частный сектор:

ул. Орджоникидзе 1-13,

ул. Луговая 1-28,

ул. Введенская 27/1, 2-31,

ул. Северная 3-34,

ул. Каирбекова 245-297,

пер. Дальний 22-34, 27/2-27/8,

ТП-55 (работы на подстанции)

22 сентября с 10:00 до 15:00

магазин «Киевский» по ул. Матросова 133,

фирма «Октан».

Частный сектор: