В понедельник, 19 сентября, ГКП "КТЭК" будет проводить ремонт на теплотрассе на улицах Тауельсыздык и Дзержинского, сообщает служба IKomek в Instagram.

В связи с работами с 9.00 до 18.00 горячее водоснабжение приостановят в 168 домах, запитанных от Котельной №2, и в 169 домах, получающих горячую воду из ТЭЦ.