В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
17 сентября 2022, 10:02 | ЖКХ
В понедельник, 19 сентября, ГКП "КТЭК" будет проводить ремонт на теплотрассе на улицах Тауельсыздык и Дзержинского, сообщает служба IKomek в Instagram.
В связи с работами с 9.00 до 18.00 горячее водоснабжение приостановят в 168 домах, запитанных от Котельной №2, и в 169 домах, получающих горячую воду из ТЭЦ.
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