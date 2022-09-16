Рабочая поездка Алихана Смаилова состоялась сегодня, 16 сентября. Премьер-министр посетил село Аулиеколь, где сейчас строительство новых домов для семей, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров.

91 дом строят на специально выделенной территории размером 12 га. Каждый из них будет площадью 100 кв. метров, вокруг 10 соток земли. К домам обещают подвести всю необходимую инфраструктуру: газ, вода, электричество. Подъездные пути также будут заасфальтированы.

По словам первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова, для недопущения подтопления жилых строений проектным институтом КазНИИСА на основании геологических изысканий был разработан проект с устройством фундаментов на расстоянии 2,5 м от залегания грунтовых вод.

7 сентября к работам приступили 13 подрядных организаций. На сегодня под все дома выкопаны котлованы, на 55 участках залит фундамент, на двух – завершен монтаж фундаментных блоков. За ходом строительства ведется наблюдение в режиме онлайн с помощью видеокамер, установленных по поручению Смаилова.

По словам премьер-министра, для осуществления всех необходимых работ Правительство выделило более 2,2 млрд тенге.

- Сейчас перед акиматом и подрядчиками стоит задача качественно провести строительные работы в установленные сроки – 2 месяца. Этот вопрос находится на особом контроле Главы государства и Правительства. Поэтому мы ждем ответственного отношения к поставленной задаче, — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к представителям подрядных компаний.

Позже премьер-министр посетил эвакуационный пункт на базе школы, где встретился с пострадавшими.

- Мы знаем, в какой сложной ситуации вы оказались из-за масштабных природных пожаров. Однако в этот критический момент государство оперативно оказало всю необходимую поддержку. И эта работа будет продолжена, — подчеркнул Алихан Смаилов. - Хочу поблагодарить вас за проявленное спокойствие в такой непростой период, а также всех казахстанцев, которые в очередной раз показав единство нашего народа, оказывали помощь соотечественникам.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Костанайской области