Современные люди нередко испытывают финансовые трудности по тем или иным причинам. Поэтому им приходится прибегать к различным способам, позволяющим сохранять привычный образ жизни. Деньги в долг можно попросить у друзей, родственников или коллег. Однако, лучше оставить их в покое и обратиться в специализированные организации, которые готовы оказать своевременную помощь.

Как это можно сделать?

На случай непредвиденных расходов, превышающих бюджет, стоит помнить о тех вариантах, которые позволяют справиться с временными финансовыми трудностями:

1. Взять микрозайм на карту в Казахстане можно обратившись в специализированную фирму. Если раньше эта услуга не была так распространена на территории Республики Казахстан, то сейчас она становится все более и более популярна. Если у знакомых занять деньги нельзя, можно обратиться в подобную организацию. Даже в небольших населенных пунктах всегда можно найти несколько офисов, расположенных в непосредственной близости от места жительства или работы. Услуги таких фирм сейчас пользуются спросом. Вы можете оценить практичность и удобство этого решения, обратившись в филиал в ближайшее время. Размер процентной ставки варьируется, так как находится в зависимости от суммы, которую человек планирует взять, и периода погашения задолженности.

2. Кредит в банке. Такой способ подходит людям, которым нужна значительная сумма, превышающая лимиты, установленные микрофинансовыми компаниями. Серьезные деньги на приобретение недвижимости, авто, открытие предприятия выдают только банки. Наибольшей популярностью пользуются потребительские и бизнес-кредиты. Процентная ставка в данном случае ниже, чем в микрофинансовых компания, а срок погашения задолженности растягивается на длительный срок, например, на несколько лет.

Что нужно, чтобы получить деньги в долг?

Если вы планируете обращаться в микрофинансовые компании, рекомендуем ознакомться со списком на странице https://unionstandardbank.com/kz/kredit-online-bez-otkaza. При себе документ, удостоверяющий личность и мобильный телефон. Как правило, других документов не требуется. Некоторые организации охотно выдают деньги в долг, даже если человек не может предоставить справку с места работы (например, если он работает неофициально). Главное, чтобы он достиг совершеннолетия и был гражданином Республики Казахстан. Нет никакой необходимости указывать цель, для которой нужен микрозайм, искать поручителей или оставлять залог.

Если же вам нужна довольно внушительная сумма, имеет смысл обратиться в банк. В большинстве случаев они предъявляют к клиентам более высокие требования, что сокращает вероятность одобрения заявки. Чтобы взять кредит в банке, нужно иметь положительную кредитную историю и быть в состоянии подтвердить наличие стабильного источника получения денежных средств. В некоторых ситуация обязательно нужно найти поручителя, то есть, человека, который готов взять на себя обязательства по погашению долга, если заемщик будет не в состоянии сделать это самостоятельно. Если вы берете деньги в долг в особо крупном размере, например, для открытия своего дела, у вас могут попросить залог. В его качестве может выступать личное имущество, допустим, недвижимость.

Сервис Unionstandardbank не занимается выдачей кредитов, согласно законодательства Казахстана, все представленные в обзоре фирмы имеют лицензию.

На правах рекламы