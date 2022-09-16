Ни следующий президент страны, ни новый состав Парламента не смогут изменить срок президентских полномочий и запрет на переизбрание главы государства. Об этом заявил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Положения Конституции о том, что срок полномочий президента составляет семь лет и что президент может быть избран только один раз, являются неизменными. Ни последующий президент, ни последующий Парламент уже эти нормы изменить не смогут", - пояснил Мусин в кулуарах после совместного заседания палат Парламента.

Он пояснил, что в Конституции, в статье 94, примечании 1, будут прописаны нормы, которые являются неизменными. В них прописаны положения о территориальной целостности страны, суверенитете Казахстана, о форме правления. Теперь сюда же внесут поправки касательно срока президентских полномочий.

"Поменять эту норму уже нельзя. За тем, чтобы эта норма не менялась, будет следить в том числе и Конституционный суд, который дает заключение на соответствие Конституции любым изменениям, которые в нее предлагаются. Это не зависит от состава Конституционного суда", - пояснил министр.

При этом он отметил, что название столицы будет возможно менять в последующем.