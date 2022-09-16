Двоих рудничан, ограбивших пенсионерку, задержали в течение 10 минут
16 сентября 2022, 13:37 | Криминал
Мужчинам 31 и 32 года. Вечером 15 сентября на улице Гашека в Костанае они напали на 67-летнюю пенсионерку. Автопатруль в составе Диаса Абдыкаримова и Куаныша Аяганова задержал их через 10 минут после поступления вызова.
Диас Абдыкаримов и Куаныш Аяганов, которые вернули пенсионерке деньги, серьги и документы
- Обращение поступило 15 сентября в 21.10. Потерпевшая сообщила, что по улице Гашека около магазина на нее напали неизвестные, когда она вышла из магазина и направлялась домой. Мужчины похитили у нее сумку, в которой находились документы и 60 000 тенге, также у неё украли золотые серьги, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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