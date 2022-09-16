Когда столица Казахстана будет официально переименована, ответил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"В Конституцию изменения внесены, теперь Президентом будет принят указ о переименовании столицы, и этим официально переименование закончится", - сказал Мусин, отвечая на вопросы журналистов после совместного заседания палат Парламента.

На вопрос о сроках министр ответил, что решение принимает Глава государства.

"Я не могу сказать, решение принимает Президент. Я думаю, что после того, как изменения в Конституцию вступят в силу, после этого будет изменение", - пояснил он.

Кроме того, по словам Мусина, закон не предусматривает препятствий для последующих переименований столицы.

Ранее депутаты Сената и Мажилиса проголосовали за смену названия столицы. Изменение наименования столицы Казахстана на Астану вошло в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", за принятие которого проголосовали парламентарии в двух чтениях.