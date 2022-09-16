Полиция Алматы прекратила уголовное дело по статье «Распространение заведомо ложной информации», начатое после появления постов на сатирическом паблике Qaznews24 в 2021 году. Об этом Азаттыку сообщил автор Qaznews24 гражданский активист Темирлан Енсебек, проходивший по этому делу «свидетелем с правом на защиту». Дело было прекращено 14 сентября — почти через полтора года после его начала.

— Адвокатша написала уже жалобу на следователя [на то], что он не прекращает дело за отсутствием состава преступления, хотя у нас две экспертизы были проведены, психологически-филологическая и политологическая. И когда приходил уже срок рассмотрения жалобы, полиция закрыла дело, иначе пришлось бы кого-то из своих наказывать, — говорит в комментарии Азаттыку Темирлан Енсебек.

Енсебек говорит, что закрытие дела для него было «ожидаемым, потому что выстроили грамотную защиту».

— У нас было два железных основания для закрытия дела, но я не ожидал, что вот так скоро закроют. Раз они тянули полтора года, думал так и продолжат. За всё это время как минимум проводились пять допросов. Вызывали на допрос жену, моих родителей, — добавил Енсебек.

15 мая 2021 года Темирлан Енсебек был подвергнут обыску и допросу. У него изъяли компьютеры и телефоны. Енсебек, с которого полиция взяла подписку о неразглашении материалов дела, отвергает размещение какой-либо «заведомо ложной информации», подчеркивая, что в паблике (удаленном по инициативе автора примерно за две недели до обыска в связи с поступившими угрозами) содержалось указание о том, что информация носит сатирический характер, «все совпадения с людьми и событиями случайны».

Паблик Qaznews24 ранее публиковал посты, которые активно обсуждались в Сети. Например, о том, что «Духовное управление мусульман Казахстана предложило присвоить статус бога» бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву и «закрепить это в Конституции», а также о том, что МВД якобы разрабатывает законопроект, запрещающий казахстанцам выезжать за границу более раза в год и размещать в соцсетях фотографии, видео, информацию о высоком уровне жизни за рубежом.

Вскоре после начала уголовного преследования Темирлан Енсебек стал участником масштабной акции «Марафон писем» организации Amnesty International и оказался в числе казахстанцев, которые получили оповещения от компании Apple о том, что за их смартфонами шпионили через программное обеспечение Pegasus.