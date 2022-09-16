В режиме реального времени АЗС могут отслеживать ежесуточные объёмы дизтоплива, передает Informburo.kz.

В Казахстане запустили информационную систему учёта реализации дизельного топлива на АЗС, сообщили в Министерстве энергетики.

Теперь в режиме реального времени АЗС страны могут отслеживать ежесуточные объёмы дизтоплива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона).

"Сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных Министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро", – сообщили в Минэнерго.

Ранее в министерстве сообщали, что в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учёта отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году, оператором информационной системы является АО "Национальные информационные технологии".

По данным Минэнерго, сегодня НИТ предоставило логины и пароли для 2000 АЗС страны, из них 271 АЗС уже начали практическое применение. Всего к этому времени в стране проведено 2 365 продаж.

"Для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки", – сообщили в министерстве.

Работу по интеграции информационной системы учёта отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банков второго уровня и иными информационными системами и сервисами продолжат.