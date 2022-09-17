«К чему стадам дары свободы? / Их должно резать или стричь». Так Александр Сергеевич писал об отношении власти к народу. Прошло два столетия. В конце XX века появилось независимое свободное государство - Казахстан. Видимо, новые власти хорошо учили творчество Пушкина, потому что отношение к народу у нас точно по этой фразе.

Казахстанский бизнес при поддержке власти через заоблачные цены и стрижёт и режет народ. По данным нашей статистики, с июля 2021 года по июль нынешнего года мука подорожала на 36,6%, макаронные изделия - на 33%, крупы - на 31,4%, булочные и мучные изделия - на 27,4%. 17 августа 2022 года портал Tengrinews.kz сообщил, что годовое подорожание муки составило 37%, при этом производство муки в стране выросло на 1,5%. Однако на экспорт было отправлено на 36,2% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 21,3%.

Аристотель говорил, что наилучший из всех людских слоев - земледельцы, бесхитростно делающие свое дело, всех кормящие. Действительно так. Но беда в том, что у нас земледельцы своим трудом все создают, а результатами их труда владеют землевладельцы. А к ним слова Аристотеля не применишь. Для землевладельца, как и для любого бизнесмена, главное - получить прибыль, причем любым путем.

Возьмем ситуацию с теми же ценами на хлеб. В августе прошлого года стало ясно, что урожай будет низким. Понятно, что зерна соберут меньше. Чтобы компенсировать, землевладельцы подняли цену на зерно, не дожидаясь нового урожая. Естественно, что цены выросли и на муку и все, из нее производимое. В этом году обещают хороший урожай, но землевладельцы о снижении цены на зерно не помышляют.

Наша власть для снижение цен тоже действенных мер не принимает. Например, на 2021-2022 годы инфляция планировалась в коридоре 4-6%, на 2023-2024 годы она должна ужаться до 4-5%, а с 2025 года быть не выше 3-4%. Но уже в конце августа 2022 года министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя три сценария развития экономики на 2023-2027 годы, заявил, что инфляция в 2023 году определена на уровне от 7,5 до 9,5% (об обещанных 4,5%, как всегда, забыли). А что на самом деле? 26 июля глава Нацбанка РК Галымжан Пирматов в интервью МИА «Казинформ» заявил, что инфляция в мае ускорилась до 14%, в июне до 14,5%. «По нашим ожиданиям, инфляция на конец текущего года превысит верхнюю границу предыдущих прогнозов. То есть, выше 15%» отметил Пирматов. И вот 5 сентября Nur.kz сообщил, что Нацбанк пересмотрел свой прогноз по инфляции в Казахстане в сторону повышения - теперь речь идет о 16-18%.

Согласно существующему положению со следующего года пенсии должны быть повышены на 18-20% (на 2% выше уровня инфляции). Самое смешное, что, скорее всего, и в этом году повторится испытанный сценарий. К концу года в результате нечеловеческих усилий правительства инфляция окажется на уровне 5-7% и пенсии и другие пособия повысят на 7-9% (нечеловеческих, потому что человеку это сделать невозможно).

Всем известны проблемы с сахаром и с ценами на него. По состоянию на июль 2022 года он подорожал на 86,6% по сравнению с прошлым годом. Как решается эта проблема у нас? А очень по казахстански. Премьер министр Алихан Смаилов поручил установить минимальную, я не ошибся, именно минимальную цену на сахар. У нас запрещают продавать его не по высокой цене, а по низкой. Делается это с целью поддержки отечественного производителя. А на… (тут непечатное слово) такой производитель и такой бизнес который так меня стрижет и режет? А заодно и власть, их поддерживающая.