Сообщение о том, что неизвестное лицо представляется сотрудником налоговой поступило на телефон доверия департамента государственных доходов по Костанайской области. Мошенник проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой и вымогает деньги.

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- Департамент сообщает, что указанное лицо не имеет отношение к органам государственных доходов. Обращаем внимание, что налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке, - сообщили в пресс-службе ДГД.

В соответствии с подпунктами 1, 2 статьи 156 Налогового кодекса налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:

- запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях налогового кодекса и законодательства Республики Казахстан, касающихся порядка проведения проверки;

- требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт;

Если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников или лиц, представляющихся сотрудниками органов государственных доходов, грубостью, незаконными требованиями, вымогательством и другими признаками коррупционных правонарушений просим сообщить по номеру телефона доверия Департамента государственных доходов по Костанайской области: 8 7142 53 65 80.