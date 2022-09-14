Многие семьи в Республике Казахстан откладывают покупку необходимых вещей на потом. В итоге приходится отказывать самому себе в электронике, технике, отдыхе. Специально для таких людей компания KMF предлагает потребительский микрокредит. Заказать его может каждый на https://kmf.kz/products/kmf-potrebitelskiy/. Здесь клиентов ждут самые выгодные условия.

Зачем нужны потребительские микрокредиты

Очень часто у жителей страны возникает необходимость совершить крупные покупки:

покупка строительных материалов для ремонта;

оплата образования ребенка;

путешествие;

приобретение личного транспорта и т. д.

Несмотря на то, что для таких целей деньги откладываются много лет, определенные факторы не дают завершить начатое. Например, идет сбор денег на ремонт, а в неожиданный момент выходит из строя холодильник или автомобиль.

Не стоит экономить на себе и отказывать в определенных удобствах, ведь всегда можно взять микрокредит. Компания KMF уже более 25 лет предоставляет такие услуги населению.

Почему именно KMF

В первую очередь, это очень удобно. Чтобы получить денежный микрозайм, не нужно собирать документы, отправляться в банк. Все операции по оформлению занимают считанные минуты. Погашение задолженности занимает от трех месяцев до пяти лет.

Несмотря на свое название (микрозайм), на руки клиент получает сумму до 10 млн тенге. Такого количества денег будет вполне достаточно для большинства крупных покупок. На рассмотрение кредита уходит от одного дня.

Главное отличие компании KMF от банков заключается в невероятной выгоде для клиентов. В первую очередь это касается комиссии – она отсутствует.

Оформление осуществляется при помощи официального приложения компании. После одобрения кредитования клиент получает необходимую сумму и уведомление на смартфон. Кроме того, с помощью приложения можно узнать о всевозможных акционных предложениях для постоянных клиентов. Специальный онлайн-калькулятор поможет рассчитать микрокредит.

Лицензия 02.21.0003.M

От 26.02.2021 года выдана Управлением региональных представителей в г. Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков

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