Стартовал 31-й чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy, в котором принимают участие 12 клубов.

В первом матче чемпионата игроки «Горняка» нанесли по воротам американского голкипера «Алматы» Николаса Вилардо более 50-ти бросков / Фото vk.com/club160072498

За медали чемпионата Казахстана ведут борьбу «Актобе» (Актобе), «Алматы» (Алматы), «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Горняк» (Рудный), «Иртыш» (Павлодар), «Кулагер» (Петропавловск), «Номад» (Нур-Султан), «Сарыарка» (Караганда), «Снежные Барсы» (Нур-Султан), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), а также гости из Узбекистана клуб «Хумо» (Ташкент).

Сам чемпионат будет состоять из двух этапов. Первый - это регулярный чемпионат, который пройдет с сентября по февраль и в рамках которого каждая команда сыграет с соперниками по 4 матча - по 2 дома и по 2 на выезде. Восемь лучших клубов по результатам регулярного чемпионата продолжат борьбу за награды Pro Hokei Ligasy на этапе плей-офф, игры которого пройдут с марта по апрель.

«Горняк» свои стартовые матчи провел в южной столице на льду Дворца спорта и культуры «Halyk Arena», где его соперником был местный хоккейный клуб «Алматы». В прошлом сезоне обеим командам не удалось пробиться во второй этап - «Горняк» завершил регулярный чемпионат на десятом месте, а алматинские хоккеисты стали 12-ми. Накануне чемпионата команды встречались на групповом этапе Кубка РК, и тогда рудичане одержали убедительную победу со счетом 6:2.

В рамках чемпионата первый период первого матча прошел в равной борьбе, в которой команды обменивались опасными атаками. Счет был открыт хозяевами, на 14-й минуте с третьей попытки реализовавшими большинство, а автором заброшенной шайбы стал Сергей Машинец. «Горняк» же не смог поразить ворота соперника, хотя также трижды имел численный перевес, а за три минуты до перерыва получил возможность 44 секунды играть в формате «пять на три».

Во втором периоде ближе к его середине Денис Донской удвоил преимущество «Алматы». Но на 29-й минуте гости вернули интригу в матч. Евгений Степанов прошел с шайбой со своей зоны вдоль правого борта и пробросил ее себе на ход к воротам. Однако от конька нападающего хозяев Станислава Филиппенко шайба взлетела вверх, и ее остановил рукой защитник «Алматы» Илья Борисенко. Но Степанов, едва шайба опустилась на лед, тут же подхватил ее, ушел влево от соперников и точно бросил в ближний угол ворот мимо американского голкипера Николаса Вилардо.

До второго перерыва обе команды имели хорошие моменты для того, чтобы изменить счет. В одном из эпизодов «Горняк» выручил голкипер Артем Скрынников, который не дал себя переиграть вышедшему один на один с ним Донскому.

Очередной опасный момент у ворот «Алматы» / Фото vk.com/club160072498

В третьем периоде рудничане много атаковали, причем в начале этого игрового отрезка во второй раз в матче играли с большим численным перевесом - в формате «пять на три». Однако поразить ворота алматинского клуба им так и не удалось. А вот «Алматы» сумел еще дважды отличиться и после заброшенных шайб Борисенко на 56-й минуте и Сергея Гриценко на 58-й довел счет до 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в свою пользу.

Начало повторного поединка прошло при игровом преимуществе «Горняка», но заброшенных шайб до перерыва зрители не увидели. А во втором игровом отрезке хозяева перехватили инициативу, стали опаснее атаковать, заставляя рудничан чаще ошибаться и нарушать правила. Но «Горняк» выстоял, даже когда почти полторы минуты играл втроем после того, как в его составе в середине периода были удалены один за одним Руслан Утебаев и Оскар Юлбарисов - оба за подножку. В этот отрезок надежно сыграл и голкипер Никита Акулинин. И все же «Алматы» добился своего за четыре минуты до окончания периода, открыв счет усилиями Егора Семенова.

Минимальное преимущество «Алматы» продержалось до 46-й минуты, когда нападающий «Горняка» Александр Абрамов выиграл вбрасывание в зоне защиты хозяев. Шайбу тут же подобрал Максим Кунишников и слева точно бросил в верхний левый от защищавшего ворота алматинского клуба Алишера Шалманова угол ворот.

На 57-й минуте после удаления Айдара Галимова за задержку соперника клюшкой «Горняк» в седьмой раз остался в меньшинстве, но сумел через полторы минуты организовать острый выпад. В результате на одного защитника алматинцев Илью Лобанова вышли сразу два игрока гостей, и нападающий гостей Евгений Степанов, получив быстрый ответ от защитника Валерия Садикова, броском справа вывел свою команду вперед.

Данил Щекин и Вячеслав Шарипов начинают атаку «Горняка» со своей зоны / Фото vk.com/club160072498

На последней минуте встречи наставник «Алматы» Андрей Спиридонов выпустил вместо голкипера шестого полевого игрока. А за десять секунд до финальной сирены защитник «Горняка» Никита Харькин завладел шайбой в своей зоне, сделал передачу вперед к правому борту Вячеславу Шарипову, тот отдал пас открывшемуся рядом Галимову, который в падении поразил пустые ворота, зафиксировав поражение «Алматы» со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).

После состоявшегося реванша главный тренер «Горняка» Сергей Невструев отметил, что оба матча получились тяжелыми:

- В первой игре нанесли больше 50 бросков по воротам. Мы делали все, чтобы забить, но смогли забросить только один раз. К сожалению, у нас пока «хромает» реализация моментов, не можем забить и в большинстве. Но спасибо игрокам, которые перетерпели, играли до конца, и все же нашли свои моменты, даже играя в меньшинстве.

В следующих играх рудненский клуб встретится 15 и 16 сентября также в гостях с «Хумо».