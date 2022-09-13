Новости

750-килограмовую металлическую опору пытались украсть рудничане

13 сентября 2022, 17:22 |  Криминал

Кража опоры для высоковольтных линий так и не состоялась. Предприимчивых мужчин с поличным задержали охранники.

- Мужчины в возрасте 31 и 33 лет проникли на территорию хозяйства одного из предприятий в Рудном. Местные жители с помощью газопламенной аппаратуры срезали металлическую высоковольтную опору, - сообщил начальник отдела по контролю охранной деятельности ДП Костанайской области полковник полиции Абзал Болатов. - При совершении кражи они были задержаны сотрудниками пультовой охраны.

Вес металлолома составил 750 кг. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража).