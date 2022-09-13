750-килограмовую металлическую опору пытались украсть рудничане
13 сентября 2022, 17:22 | Криминал
Кража опоры для высоковольтных линий так и не состоялась. Предприимчивых мужчин с поличным задержали охранники.
- Мужчины в возрасте 31 и 33 лет проникли на территорию хозяйства одного из предприятий в Рудном. Местные жители с помощью газопламенной аппаратуры срезали металлическую высоковольтную опору, - сообщил начальник отдела по контролю охранной деятельности ДП Костанайской области полковник полиции Абзал Болатов. - При совершении кражи они были задержаны сотрудниками пультовой охраны.
Вес металлолома составил 750 кг. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража).
Последние новости
13.09.22 16:26 В получении взятки зерном за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая» подозреваются начальник полиции Денисовского района и двое его подчиненных
13.09.22 13:50 «Новый тариф как ножом по шее» - в Майском прошли публичные слушания по цене питьевой воды
13.09.22 13:36 Типы отделок в новостройках: какие бывают и чем отличаются
13.09.22 10:10 Мужчина погиб в ДТП на трассе в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.