Первая осенняя ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области пройдет 24 сентября. Как и прежде отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещает цены ниже рыночных на 10-15%.

Фото из архива "НГ"

В этот раз ярмарка пройдет в Сити-Центре на проспекте Аль-Фараби. Начало ярмарки в 9.00.