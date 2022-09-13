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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае

13 сентября 2022, 17:05 |  Общество

Первая осенняя ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области пройдет 24 сентября. Как и прежде отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещает цены ниже рыночных на 10-15%.

Фото из архива "НГ"

В этот раз ярмарка пройдет в Сити-Центре на проспекте Аль-Фараби. Начало ярмарки в 9.00.