Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
13 сентября 2022, 17:05 | Общество
Первая осенняя ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области пройдет 24 сентября. Как и прежде отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещает цены ниже рыночных на 10-15%.
Фото из архива "НГ"
В этот раз ярмарка пройдет в Сити-Центре на проспекте Аль-Фараби. Начало ярмарки в 9.00.
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