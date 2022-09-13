В современных новостройках Костаная представлены квартиры с разными типами отделочных работ – черновые, предчистовые и чистовые. Чем же они отличаются?

Важно уточнить, что подобная классификация отделок не закреплена в законе. Сегодня в Казахстане действует ряд правил, согласно которым застройщики обязаны сдавать квартиры с:

установленными окнами и подоконниками;

смонтированными радиаторами, входной дверью и счетчиками;

выровненными и оштукатуренными стенами и потолком;

выполненной стяжкой пола (без настила);

разводкой электрокабелей и распределяющими автоматами;

проведенными до места установки сантехники водопроводными и канализационными трубами.

Также допустимо наличие и других видов работ, о которых стоит узнать заранее у застройщика.

Черновая отделка

Стандартный тип отделки, который подразумевает сдачу квартиры, подготовленной к дальнейшему ремонту. Иными словами, жилье выглядит как бетонная коробка:

потолок – простые бетонные плиты;

черновая стяжка пола без покрытия;

выровненные стены, хотя нередко попадаются крупные дефекты;

минимальная электроразводка;

магистральные трубы водоснабжения, разводка по квартире не выполняется;

есть радиаторы;

установлены окна со стандартными стеклопакетами;

имеется входная дверь.

Среди преимуществ такой отделки стоит выделить:

низкая стоимость жилья;

возможность самостоятельно оформить квартиру на свой вкус;

проще оценить качество строительных работ.

Недостатки:

нужно тратить время, силы и деньги на ремонт;

необходимо составить проект или хотя бы иметь четкое представление, где должны быть розетки, выключатели, сантехника.

Большая часть квартир на первичном рынке сдается именно с черновыми отделочными работами.

Предчистовая отделка

Для данного типа характерно наличие некоторых «грязных» этапов работ:

чистовая стяжка пола;

первичный левкас стен;

электроразводка по квартире.

Преимущества:

отсутствует крупный строительный мусор;

ремонт займет меньше времени;

владелец сможет сам выбрать подходящий дизайн.

Недостатки:

косяки со стороны застройщика, которые владельцу придется самостоятельно исправлять;

необходимость финишного этапа покрытия стен.

Если захотите сделать перепланировку, то нет никакого смысла выбирать квартиру с предчистовой отделкой.

Чистовая отделка

Идеальный вариант для тех, кто не хочет заниматься ремонтом, а желает просто заселиться в новую квартиру. Чистовой тип отделки включает:

межкомнатные и входные двери;

выровненные, окрашенные или оклеенные обоями стены;

выровненный и покрытый настилом пол;

выровненный потолок;

необходимую сантехнику;

полную электроразводку, в том числе установлены выключатели и розетки.

Найти жилье с чистовой отделкой будет не так уж и просто. Подобный тип недвижимости строится по госпрограмме или же это элитные квартиры с дизайнерским ремонтом.

Стоит отметить, что чистовые отделочные работы регламентируются строительными правилами. Существует 4 вида такой отделки: простая, улучшенная, высококачественная, люкс.

Как правило, элитное жилье сдается с высококачественной или люкс отделкой. Первые же два типа детально не регламентированы.

Преимущества:

покупатель может сразу оценить уровень комфорта квартиры;

можно сразу въехать;

соседи по новостройке не будут докучать постоянным ремонтом.

Недостатки:

покупателю может не понравиться качество отделки от застройщика;

некоторые скрытые дефекты могут проявиться в ходе дальнейшей эксплуатации;

владелец не сможет самостоятельно придумать и воплотить дизайн.

Как выбрать отделку

Покупателю нужно:

уточнить у застройщика тип и объем ремонтных работ;

изучить договор, особенно внимательно пункты с перечислением ремонтно-отделочных работ;

определиться, устраивает ли планировка квартиры;

проверить при приеме жилья качество выполнения заявленных работ;

подготовить проект ремонта с примерной сметой.

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