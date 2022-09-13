Типы отделок в новостройках: какие бывают и чем отличаются
В современных новостройках Костаная представлены квартиры с разными типами отделочных работ – черновые, предчистовые и чистовые. Чем же они отличаются?
Важно уточнить, что подобная классификация отделок не закреплена в законе. Сегодня в Казахстане действует ряд правил, согласно которым застройщики обязаны сдавать квартиры с:
-
установленными окнами и подоконниками;
-
смонтированными радиаторами, входной дверью и счетчиками;
-
выровненными и оштукатуренными стенами и потолком;
-
выполненной стяжкой пола (без настила);
-
разводкой электрокабелей и распределяющими автоматами;
-
проведенными до места установки сантехники водопроводными и канализационными трубами.
Также допустимо наличие и других видов работ, о которых стоит узнать заранее у застройщика.
Черновая отделка
Стандартный тип отделки, который подразумевает сдачу квартиры, подготовленной к дальнейшему ремонту. Иными словами, жилье выглядит как бетонная коробка:
-
потолок – простые бетонные плиты;
-
черновая стяжка пола без покрытия;
-
выровненные стены, хотя нередко попадаются крупные дефекты;
-
минимальная электроразводка;
-
магистральные трубы водоснабжения, разводка по квартире не выполняется;
-
есть радиаторы;
-
установлены окна со стандартными стеклопакетами;
-
имеется входная дверь.
Среди преимуществ такой отделки стоит выделить:
-
низкая стоимость жилья;
-
возможность самостоятельно оформить квартиру на свой вкус;
-
проще оценить качество строительных работ.
Недостатки:
-
нужно тратить время, силы и деньги на ремонт;
-
необходимо составить проект или хотя бы иметь четкое представление, где должны быть розетки, выключатели, сантехника.
Большая часть квартир на первичном рынке сдается именно с черновыми отделочными работами.
Предчистовая отделка
Для данного типа характерно наличие некоторых «грязных» этапов работ:
-
чистовая стяжка пола;
-
первичный левкас стен;
-
электроразводка по квартире.
Преимущества:
-
отсутствует крупный строительный мусор;
-
ремонт займет меньше времени;
-
владелец сможет сам выбрать подходящий дизайн.
Недостатки:
-
косяки со стороны застройщика, которые владельцу придется самостоятельно исправлять;
-
необходимость финишного этапа покрытия стен.
Если захотите сделать перепланировку, то нет никакого смысла выбирать квартиру с предчистовой отделкой.
Чистовая отделка
Идеальный вариант для тех, кто не хочет заниматься ремонтом, а желает просто заселиться в новую квартиру. Чистовой тип отделки включает:
-
межкомнатные и входные двери;
-
выровненные, окрашенные или оклеенные обоями стены;
-
выровненный и покрытый настилом пол;
-
выровненный потолок;
-
необходимую сантехнику;
-
полную электроразводку, в том числе установлены выключатели и розетки.
Найти жилье с чистовой отделкой будет не так уж и просто. Подобный тип недвижимости строится по госпрограмме или же это элитные квартиры с дизайнерским ремонтом.
Стоит отметить, что чистовые отделочные работы регламентируются строительными правилами. Существует 4 вида такой отделки: простая, улучшенная, высококачественная, люкс.
Как правило, элитное жилье сдается с высококачественной или люкс отделкой. Первые же два типа детально не регламентированы.
Преимущества:
-
покупатель может сразу оценить уровень комфорта квартиры;
-
можно сразу въехать;
-
соседи по новостройке не будут докучать постоянным ремонтом.
Недостатки:
-
покупателю может не понравиться качество отделки от застройщика;
-
некоторые скрытые дефекты могут проявиться в ходе дальнейшей эксплуатации;
-
владелец не сможет самостоятельно придумать и воплотить дизайн.
Как выбрать отделку
Покупателю нужно:
-
уточнить у застройщика тип и объем ремонтных работ;
-
изучить договор, особенно внимательно пункты с перечислением ремонтно-отделочных работ;
-
определиться, устраивает ли планировка квартиры;
-
проверить при приеме жилья качество выполнения заявленных работ;
-
подготовить проект ремонта с примерной сметой.
Удобно просмотреть варианты жилья от застройщиков и выбрать несколько наиболее подходящих можно на сайте korter.kz.
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