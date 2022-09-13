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Типы отделок в новостройках: какие бывают и чем отличаются

13 сентября 2022, 13:36 |  Реклама

В современных новостройках Костаная представлены квартиры с разными типами отделочных работ – черновые, предчистовые и чистовые. Чем же они отличаются?

 

Важно уточнить, что подобная классификация отделок не закреплена в законе. Сегодня в Казахстане действует ряд правил, согласно которым застройщики обязаны сдавать квартиры с: 

  • установленными окнами и подоконниками;

  • смонтированными радиаторами, входной дверью и счетчиками;

  • выровненными и оштукатуренными стенами и потолком;

  • выполненной стяжкой пола (без настила);

  • разводкой электрокабелей и распределяющими автоматами;

  • проведенными до места установки сантехники водопроводными и канализационными трубами. 

Также допустимо наличие и других видов работ, о которых стоит узнать заранее у застройщика.

Черновая отделка

Стандартный тип отделки, который подразумевает сдачу квартиры, подготовленной к дальнейшему ремонту. Иными словами, жилье выглядит как бетонная коробка: 

  • потолок – простые бетонные плиты;

  • черновая стяжка пола без покрытия;

  • выровненные стены, хотя нередко попадаются крупные дефекты;

  • минимальная электроразводка;

  • магистральные трубы водоснабжения, разводка по квартире не выполняется;

  • есть радиаторы;

  • установлены окна со стандартными стеклопакетами;

  • имеется входная дверь.

Среди преимуществ такой отделки стоит выделить:

  • низкая стоимость жилья;

  • возможность самостоятельно оформить квартиру на свой вкус;

  • проще оценить качество строительных работ.

Недостатки:

  • нужно тратить время, силы и деньги на ремонт;

  • необходимо составить проект или хотя бы иметь четкое представление,  где должны быть розетки, выключатели, сантехника.

Большая часть квартир на первичном рынке сдается именно с черновыми отделочными работами.

Предчистовая отделка

Для данного типа характерно наличие некоторых «грязных» этапов работ:

  • чистовая стяжка пола;

  • первичный левкас стен;

  • электроразводка по квартире.

Преимущества:

  • отсутствует крупный строительный мусор;

  • ремонт займет меньше времени;

  • владелец сможет сам выбрать подходящий дизайн.

Недостатки:

  • косяки со стороны застройщика, которые владельцу придется самостоятельно исправлять;

  • необходимость финишного этапа покрытия стен.

Если захотите сделать перепланировку, то нет никакого смысла выбирать квартиру с предчистовой отделкой.

Чистовая отделка

Идеальный вариант для тех, кто не хочет заниматься ремонтом, а желает просто заселиться в новую квартиру. Чистовой тип отделки включает: 

  • межкомнатные и входные двери;

  • выровненные, окрашенные или оклеенные обоями стены;

  • выровненный и покрытый настилом пол;

  • выровненный потолок;

  • необходимую сантехнику;

  • полную электроразводку, в том числе установлены выключатели и розетки.

Найти жилье с чистовой отделкой будет не так уж и просто. Подобный тип недвижимости строится по госпрограмме или же это элитные квартиры с дизайнерским ремонтом.

Стоит отметить, что чистовые отделочные работы регламентируются строительными правилами. Существует 4 вида такой отделки: простая, улучшенная, высококачественная, люкс. 

Как правило, элитное жилье сдается с высококачественной или люкс отделкой. Первые же два типа детально не регламентированы.

Преимущества:

  • покупатель может сразу оценить уровень комфорта квартиры;

  • можно сразу въехать;

  • соседи по новостройке не будут докучать постоянным ремонтом.

Недостатки:

  • покупателю может не понравиться качество отделки от застройщика;

  • некоторые скрытые дефекты могут проявиться в ходе дальнейшей эксплуатации;

  • владелец не сможет самостоятельно придумать и воплотить дизайн.

Как выбрать отделку

Покупателю нужно:

  • уточнить у застройщика тип и объем ремонтных работ; 

  • изучить договор, особенно внимательно пункты с перечислением ремонтно-отделочных работ;

  • определиться, устраивает ли планировка квартиры;

  • проверить при приеме жилья качество выполнения заявленных работ;

  • подготовить проект ремонта с примерной сметой.

Удобно просмотреть варианты жилья от застройщиков и выбрать несколько наиболее подходящих можно на сайте korter.kz.

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