Организовал их в соответствии с законом департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области. На слушаниях ГКП «Тарановец» представило смету расходов, обосновывающую рост тарифа на воду.

Касается это жителей сел Майское и Приреченское района Б. Майлина. Для них государственное коммунальное предприятие запланировало поднять тариф на услугу по подаче воды по распределительным сетям. В августе подало заявку в ДКРЕМ, а сегодня, 13 сентября, цифры сметы были названы жителям. В целом затраты выросли на 31%, поэтому планируемый тариф должен составить 612,87 тенге за 1 куб. м. Сейчас кубометр воды стоит в Майском 462 тенге, а кроме того, действовал временный тариф 282 тенге.

Потребители против повышения. В слушаниях приняли участие 42 человека. К сожалению, никто из сельчан, высказывая позицию, не представлялся.

- Какую зарплату своим работникам вы запланировали? - прозвучал вопрос представителю ГКП после информации о сметных расходах.

Выяснилось, что 120 тыс. тенге для производственного персонала при нынешних 85 тыс. тенге.

- А нам откуда предлагаете деньги брать на ваш тариф? Фабрика стоит. Работы нет... Мы деньги не печатаем, - высказался кто-то.

- Мы понимаем, вода вечно убыточна, но вы же ГКП, пусть государство помогает, - добавил еще один сельчанин.

- У вас добавилась статья расходов «Капитальный ремонт» - 219 тысяч тенге. Что в ней? - спросила специалист ДКРЕМ Бахытжанкызы НАЗЫМ.

Оказалось, что средства запланированы на замену задвижек и на полиэтиленовые трубы.

Сотрудник департамента также выясняла, почему выросли затраты на экологический мониторинг, на командировочные.

Сельчане подняли вопрос субсидирования части затрат по подаче воды. Оказалось, что ГКП обоснование субсидий подготовило и отправило в управление энергетики еще в ноябре 2021 года. Оттуда обоснование ушло в республиканское ведомство. Ответа пока нет.

- Так добивайтесь, тариф ваш для многих - неподъемный, - говорили на слушаниях.

Специалист ДКРЕМ сообщила участникам, что все статьи сметы будут проанализированы, решение по проекту тарифа будет принято 21 сентября, в законную силу вступит 1 октября 2022 года.



