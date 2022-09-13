Состояние пожарной безопасности в областном центре стало главной темой аппаратного совещания, которое аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ провел 12 сентября. Аким прокомментировал пожар в «Оружейной палате», в котором погибли 4 человека.

- Возбуждено дело по нарушению требований пожарной безопасности, - сообщил Жундубаев. - В связи с тем, что пожар был вызван не причинами природного характера, он был признан техногенным. Сегодня возмещение ущерба пострадавшим гражданам за счет бюджетных средств не предоставляется. Следствие должно установить виновное лицо, потом будут процедуры компенсации. Вместе с тем, чтобы не оставить пострадавших в беде, по инициативе акимата и общественного фонда «Suiikti Qostanai» был открыт специальный счет для перечисления средств от неравнодушных граждан. К субботе удалось собрать 4,7 млн тенге. Деньги распределили пострадавшим.

В 2021 году в Костанае на пожарах погибли 4 человека, за 9 месяцев 2022-го - уже 14.

Начальник городского управления по ЧС Алмаз ТУЛЕНДИН отметил, что в этом году ведомство провело 187 проверок по пожарной безопасности. Выявили 190 нарушений, к ответственности привлекли 205 человек. Однако в «Оружейной палате» проверок не было. Причина - мораторий.

Вспомнил Тулендин и о пожаре на ул. Набережной - 9 мая загорелся камыш, который перекинулся на расположенные вблизи частные дома.

- Предлагаем зимой произвести покос камышовой растительности возле жилого массива города, а также реализовать разработанный управлением природных ресурсов ПСД по очистке русла реки Тобол от камыша и кустарниковой растительности, - сказал Тулендин.

По словам начальника УЧС, проблемы в противопожарной службе есть - как с текучкой кадров, так и с оснащенностью подразделений.

- На территории Костаная работают всего 3 пожарных подразделения, а согласно нормативам должно быть 6, - отметил Тулендин. - Должно быть 95 единиц техники, а по факту есть только 32 машины. Износ техники на данный момент составляет 45%.

Марат Жундубаев после доклада отметил: «Нужно посмотреть, сколько у нас в городе есть опасных мест».

- Нужно извлекать горькие уроки, - сказал аким Костаная. - Специальных машин у пожарных всего 7 единиц. Понятно, что вас финансирует республиканский бюджет, мы не можем выделять вам деньги. Но вопрос по водоотведению, по помпам, по откачке воды мы можем привести в порядок. Что от нас зависит, мы делать будем. Если мы можем чем-то помочь, пишите, мы рассмотрим. Важный вопрос по камышам. Проект есть. Нужно вновь обратиться в областной акимат и попросить у них финансирование - 527 млн тенге.

Тулендин добавил, что облмаслихат поддержал строительство четвертой пожарной части в микрорайне Береке.

- Надо все усилия приложить и землю под строительство выделить в срочном порядке, чтобы завтра с нашей стороны проблем не было, - обратился аким к своим подчиненным. - Если ее построят, то республиканский бюджет сможет выделить деньги на новую технику. Это в любом случае нам поможет. Город растет, нужно этим заниматься комплексно.

Фото Георгия ГОВОРОВА