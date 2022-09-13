За реализацию алкоголя ниже минимальных розничных цен в Казахстане будут штрафовать, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан.

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«Теперь за розничную реализацию водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, будут привлекать к административной ответственности с конфискацией вышеназванной алкогольной продукции», - говорится в сообщении во вторник.

Изменения вступили в силу с 11 сентября, в часть 4 пункта 3 статьи 282 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения по применению мер административного воздействия за нарушения минимальных розничных цен при реализации водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди.

Минимальные розничные цены коньяка и бренди составляет 2 930 тенге.