20 начальных малокомплектных школ закрыли в Костанайской области летом 2022 года. В эксплуатацию ввели одну новую школу - в Карабалыкском районе. Об этом сообщила сегодня, 12 сентября, врио руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Алена МАЛЬГАЕВА на брифинге в РСК.

- Для проведения капремонта выделены средства для 20 организаций образования, - рассказала Мальгаева. - Завершены капитальные ремонты в мастерской колледжа и 9 школах. Однако в детсаду Узункольского района и 7-ми школах области строительные работы продолжаются. Кроме того, приостановлен ремонт общежития лицея «Білім-Инновация». В Амангельдинском районе деньги на ремонт школы выделены, но из-за конкурсных процедур работы не начаты. Срыв сроков завершения работ зафиксирован в Станционной школе Карабалыкского района и Джангельдинской СШ в Мендыкаринском районе. Учащиеся школ, где продолжается ремонт, расположились в здании местных акиматов, гостиниц, домов культуры, детсадов и кафе. Все здания по возможности приспособили к учебному процессу. Вместе с тем в большинстве случаев отсутствуют условия для организации питания школьников, санузлы наружные и не везде рабочая система отопления.

Алена Мальгаева отметила, что местным исполнительным органам нужно усилить контроль над проведением капремонта в школах. Отвечая на вопросы журналистов, добавила, что в лицее «Білім-Инновация» капремонт остановили из-за судебных тяжб с подрядчиком. Иски в суды планируют отправить и по другим ремонтам, где подрядчики сорвали сроки.

- В школах есть 450 компьютерных классов, только 5% оборудования закуплено до 2018 года, - сообщила спикер. - Имеются 2 442 интерактивные доски, из которых 31% - без программного обеспечения. Все школы подключены к интернету. 65% школ пользуются скоростью от 1 до 9 Мбит/с, что считается недостаточным при цифровизации образования. В 42 школах нет предметных кабинетов физики, химии, биологии, а также лабораторного оборудования. Сельские школы нуждаются в оснащении кабинетов технологии, в которых оборудование не отвечает нормам.

В каждой десятой школе области нет своего спортзала. За последние 2 года школы купили много книг (художественная литература), но только 29% учеников их читали.

Алена Мальгаева отметила, что внедрение 5-дневной системы обучения не повлияет на продлжительность отпуска учителей, а в школах с двумя сменами допускается перевод спортивных секций и кружков на субботу. С 5-го по 9-й классы вводится новый предмет - «Патриотизм и глобальные компетенции», в рамках которого школьникам «прочитают курсы о добропорядочности и этике, экологической культуре, гражданственности и патриотизме, медиаграмотности, финансовой грамотности».

- Это новый предмет, достаточно интересный, - ответила корреспонденту «НГ» Мальгаева. - Этот предмет в программе считается факультативным, но при этом его посещение считается обязательным. Предмет «Глобальные компетенции» гораздо шире, чем предмет «Самопознание», который уже был в школах. Если тогда упор делали на изучении личности и самоанализе, то новый предмет будет охватывать все сферы жизни, чтобы ребенок мог спокойно вступать во взрослую жизнь и анализировать происходящие события. Этот предмет ни в коем случае не политизирует учебный процесс.

Фото Георгия ГОВОРОВА

