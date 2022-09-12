52-летнего местного жителя, который хранил в своем доме наркотики в особо крупном размере, задержали 11 сентября в рамках операции «Карасора-2022».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области нашли два полиэтиленовых пакета при осмотре печки.

- В спрятанных мешках хранилось вещество зеленого цвета порошкообразной консистенции со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество является наркотическим веществом «гашиш» общим весом почти четыре килограмма. Данный вес относится к особо крупному размеру, — сообщили в пресс-службе ДП.

Начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

По данным ДП, с начала года из незаконного оборота в области изъято более 176 кг различных наркотических средств. Из них более 555 г - героин, 18 кг - гашиш, а также почти 800 г - синтетические наркотики.