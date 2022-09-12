Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин вместе со своей командой прилетел в Лас-Вегас, где 17 сентября проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

У себя в соцсетях GGG поделился фотографией с прибытия и оповестил о позитивном настрое: «В Вегасе. Готовы к неделе боя. Жекпе-жек аптасына дайынбыз».

Напомним, что в третьем поединке Головкина и «Канело» на кону будут стоять все основные титулы чемпиона мира во втором среднем весе.

В Казахстане показ третьего поединка Головкин — «Канело» запланирован телеканалом «Qazsport». Начало трансляции вечера бокса — в 05:00 по времени Нур-Султана. Главный бой начнется ориентировочно в 08:00.