Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и сделал заявление
12 сентября 2022, 10:44 | Спорт
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин вместе со своей командой прилетел в Лас-Вегас, где 17 сентября проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.
У себя в соцсетях GGG поделился фотографией с прибытия и оповестил о позитивном настрое: «В Вегасе. Готовы к неделе боя. Жекпе-жек аптасына дайынбыз».
Напомним, что в третьем поединке Головкина и «Канело» на кону будут стоять все основные титулы чемпиона мира во втором среднем весе.
В Казахстане показ третьего поединка Головкин — «Канело» запланирован телеканалом «Qazsport». Начало трансляции вечера бокса — в 05:00 по времени Нур-Султана. Главный бой начнется ориентировочно в 08:00.
Последние новости
12.09.22 15:29 Косулю незаконно подстрелили в Костанайской области
12.09.22 13:46 Срыв капремонтов и оснащение школ - Готова ли Костанайская область к новому учебному году?
12.09.22 11:46 Четыре килограмма гашиша нашли в печке у жителя Аманкарагая
11.09.22 13:55 «Аят», уступив в матче за Суперкубок РК, успешно выступил в первом раунде Кубка Казахстана по футзалу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.