В матче 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал в Костанае на поле стадиона «Центральный» «Атырау».

После удара головой Серикжана Мужикова (слева) мяч попадет в штангу... / Скриншот трансляции

Этот тур был посвящен памяти игрока «Кайрата» 60-х годов, спортивного комментатора и журналиста Диаса Омарова, скончавшегося в 2020 году от пневмонии на 80-м году жизни.

Западно-казахстанский клуб в первом круге на своем поле одержал победу (2:1) над костанайцами, подошедшими к этому туру с семиматчевой беспроигрышной серией и считавшимися явными фаворитами в матче.

В сравнении с предыдущим победным матчем в Алматы в стартовом составе «Тобола» наставник клуба произвел лишь одну замену - на правый край атаки вместо Айбара Жаксылыкова на поле вышел выздоровевший Зоран Тошич, составивший компанию своему соотечественнику Мильяну Вукадиновичу и форварду Игорю Сергееву. Остальные игровые позиции заняли российский голкипер Тимур Акмурзин, защитники Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров и полузащитники Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, выведший команду на поле в качестве капитана.

Не выпавший из чемпионской гонки «Тобол» с самого начала встречи установил контроль над мячом, подолгу им владея на половине поля гостей переводя игру с фланга на фланг. Атыраусцы же при первой возможности старались выбить мяч подальше от своей штрафной площади, а если получалось, то проводили быстрые контратаки, в одной из которых на 9-й минуте заработав первый угловой удар в матче. А еще через минуту автор дубля в ворота «Тобола» в первом круге и один из лучших бомбардиров чемпионата хорватский нападающий гостей Андрия Филипович нанес и первый во встрече удар по воротам, правда, пробил с правого края из-за пределов штрафной площади далеко от дальней штанги.

«Тобол» продолжал владеть игровой инициативой, а гости на 15-й минуте после очередной контратаки сумели заработать еще один угловой удар, на этот раз на левом краю атаки. После его розыгрыша вернувшийся в состав после отбытия дисквалификации польский защитник Павел Барановски головой пробил из района ближнего угла вратарской площадки, но попал в сетку ворот с внешней стороны. А еще через минуту выпад гостей по центру завершился пасом Филиповича на правый край штрафной площади, откуда северомакедонский полузащитник Дамир Имери, перешедший в «Атырау» в конце августа из албанского клуба «Эгнатия», пробил рядом с ближним углом.

Хозяева же создали хороший момент у ворот гостей на 19-й минуте, когда Вукадинович с левого края сделал подачу в центр штрафной площади, откуда мяч отлетел к Мужикову, который пробил с ходу. Однако этот удар был заблокирован защитником гостей. Через минуту «Тобол» заработал опасный штрафной удар у правого угла штрафной площади, но мяч после удара Тошича попал в «стенку».

А вот на 24-й минуте дважды были близки к взятию ворот атыраусцы. Вначале быструю контратаку гостей завершил ударом метров с 30-ти по центру Имери, после которого мяч попал от рук Акмурзина в перекладину ворот и отлетел в поле. Малый головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но его подобрал сербский полузащитник «Атырау» Тодор Петрович и откатил налево Сослану Такулову. Российский полузащитник гостей пробил с ходу метров с 25-ти, но на этот раз мяч попал в дальнюю штангу, после чего Малый, разряжая обстановку, выбил его за лицевую линию. После этих моментов «Тобол» надолго завладел мячом, и в конце концов заработал свой первый угловой удар, но до реальной угрозы ворот соперника дело не дошло.

Реальный же момент открыть счет был создан хозяевами на 37-й минуте, когда Аманович не дал выйти мячу с половины поля гостей, перехватив его в центре, и отдал пас на левый край Вукадиновичу, который от угла штрафной площади сделал навесную подачу к воротам открывшемуся там Мужикову. Капитан «Тобола» в прыжке с линии вратарской площадки пробил головой в правый от капитана «Атырау» российского голкипера Арама Айрапетяна угол ворот, но мяч, отскочив от газона попал в штангу и снова отлетел к Мужикову, который пробил на этот раз ногой в касание выше ворот.

Не прошло и двух минут, как после контратаки атырауского клуба по левому флангу и борьбы Такулова с Томашевичем на линии штрафной площади за мяч тот отлетел к Имери, который чуть сместился в центр и пробил обводящим ударом в дальний верхний угол ворот, открыв счет и в матче, и своим забитым голам за «Атырау» - 0:1. Вот так «Тобол», почти 80% времени владея мячом в первом тайме, ушел на перерыв в роли догоняющего.

Во втором тайме поле от начавшегося сильного дождя стало мокрым и скользким, а потому любой удар по воротам становился опасным и неприятным для голкипера. Этим попытались воспользоваться хозяева. На 49-й минуте за игру рукой вблизи штрафной площади гостей был назначен штрафной удар, но Мужиков пробил выше ворот. Через четыре минуты Вукадинович прошел слева вдоль линии штрафной площади и пробил с центра, но мяч пролетел рядом с правой стойкой.

Увлекшись атаками, хозяева на 64-й минуте пропустили выпад по правому краю, и после того, как Томашевич, в падении попытавшийся головой прервать передачу в штрафную площадь, не попал по мячу, Имери пробил в правую стойку ворот. Минуты через три наставник «Тобола» усилил линию атаки, проведя двойную замену. Вместо Мужикова на поле вышел Жаксылыков, а Тошича поменял ивуариец Серж Дебле. И на 74-й минуте одна из многочисленных атак «Тобола» завершилась передачей Сергеева от дуги штрафной площади открывшемуся слева Вукадиновичу. Но тот, принимая мяч, поскользнулся, отчего удар потерял силу, и голкипер гостей отбил летевший в дальний угол мяч, а Такулов выбил его на угловой.

…а вторым ударом капитан «Тобола» «прощает» атырауский клуб / Скриншот трансляции

После розыгрыша углового Дебле с линии штрафной площади скинул мяч грудью Жаксылыкову, но и у того удар на мокром газоне не получился, а гости тем временем начали быструю контратаку. Получивший мяч Имери пробежал с ним больше половины поля и с дуги штрафной площади пробил мимо вышедшего навстречу Акмурзина впритирку с правой штангой - 0:2.

«Тобол» и после второго пропущенного гола продолжал «вхолостую» атаковать ворота гостей. Не принесла желаемого результата и еще одна двойная замена, когда на 79-й минуте Тагыбергена сменил Самат Жарынбетов, а Сергеева - нигериец Чиди Осучукву. Атыраусцы надежно оборонялись и довели матч до победы, нанеся первое в сезоне домашнее поражение «Тоболу».

Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ сказал после матча, что результат говорит сам за себя:

- Плохо играли. Было много потерь мяча в центре поля. Создавали пространство для контратак соперника, и атыраусцы пользовались своими моментами. В первом тайме у них за одну минуту было два момента с ударами в перекладину и штангу. После этого мы не забили с пяти метров и пропустили после очередной контратаки. Весь второй тайм что-то старались сделать, но ничего серьезного не создали. Две хорошие атаки только. Повторюсь, оставалось пустое пространство в центре поля. Позволили еще одну контратаку и пропустили второй гол. Сделаем анализ и продолжим дальше, чтобы выиграть следующий матч и вернуть победный настрой.

Потерпев первое домашнее поражение, «Тобол» с 32 набранными очками остался на третьей строчке в турнирной таблице. До пяти очков увеличила отрыв от костанайского клуба «Астана», забив на выезде три безответных мяча «Каспию». А лидер чемпионата «Актобе» неожиданно сыграл вничью в Туркестане с аутсайдером «Махтааралом» - 1:1 и теперь опережает столичный клуб только на два очка.

Такая же дистанция отделяет «Тобол» от преследующих его «Шахтера» и «Кайрата». Карагандинцы в этом туре переиграли в Уральске «Акжайык» со счетом 2:1, а алматинцы выиграли в Туркестане у местного «Турана» - 3:1.

Разгромом закончился матч в Петропавловске, где «Кызыл-Жар» переиграл «Ордабасы» со счетом 4:0. Четыре гола забили и футболисты «Аксу», встречавшиеся в гостях с «Таразом», правда, и в свои ворота они пропустили три мяча - 4:3.

Матчи следующего тура пройдут 14 и 15 сентября. «Тобол» сыграет в среду 14 сентября с «Астаной».