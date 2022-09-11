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Где будут отключать электричество на следующей неделе в Костанае

11 сентября 2022, 16:17 |  ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети ТОО "ЭПК-Форфайт" с 12 по 16 сентября 2022 года опубликовала служба qostanai.ikomek на своей странице в Инстаграм.
 
Без света временно останутся музыкальная школа, мельница, СТО, магазины, общежития и частный сектор.
 
 