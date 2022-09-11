Депутат от Народной партии Казахстана Айбек Паяев раскритиковал акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова и министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина, сообщает orda.kz.

Видео с эмоциональными ответами мажилисмена на вопросы журналиста портала 4vlastinfo.kz появилось на его странице в Facebook.

«По правде говоря, ЧС и другие госорганы всегда борются с последствиями. Например, были наводнения – боремся с последствиями, горят леса – боремся с последствиями. Но нет качественной подготовительной работы, чтобы предотвратить такие случаи. Нет ответственности, начиная с высших чинов в министерствах до обычных работников ЧС. Проблемы начинаются с головы», – заявил Паяев.

По его мнению, волокита со слиянием, разделением и переподчинением ведомств привела к потере ценных кадров в госорганах.

«Очень много вопросов. Почему наши вертолёты в чьей-то аренде? Ладно, если они так зарабатывают, но почему их нет, когда пожар? Министерство в своё время отделили от МВД, а потом снова объединили. Затем опять разделили. Сколько ценных кадров ушло! Это то, что нас портит – вместо одного госоргана открывают другой», – сказал депутат парламента.

На вопрос журналиста, нужно ли привлекать к уголовной ответственности чиновников, а не просто отправлять в отставку, Паяев ответил так:

«Пусть всё покажет расследование. Но если они не работают на благо народа, то нам такие граждане у власти не нужны. Берите пример с Шукеева! Поймали подчиненного – ушёл», – считает мажилисмен.

Он также высказался о Комитете лесного хозяйства:

«У работников ЧС, лесничих даже жилья нет. Зачем мы держим этот комитет, если не для лесничих? Снова много вопросов. Я желаю костанайцам терпения, а всем казахстанцам выражаю благодарность. Мы проявили своё единство, отправляли вещи, отдавали часть зарплаты. Но 17 миллиардов в стране было выделено на госматрезерв. Во время пандемии – госматрезверва нет, были потопы – госматерезерва нет, теперь пожары и тоже нет! Нужно ли нам такое правительство, если народ сам собирает деньги?», – отметил депутат.

К слову, в прошлом Айбек Паяев занимал кресло руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области с 2014 по 2017 год.