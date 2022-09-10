Жители Аманкарагая, пострадавшие от лесного пожара, уже несколько дней разбирают завалы своих домов и хозяйственных построек. Одни ждут новые дома, которые уже начали строить на окраине Аулиеколя. Другие пытаются добиться ответа на вопрос - как жить в своем селе среди обгоревших камней и деревьев.





Корреспондент "НГ" побывал на месте, пообщался с погорельцами и строителями на тему - что будет в конце октября?



Ирина КИРЧЕЙ родилась и жила в Аманкарагае. Дом вместе с мужем купили 24 года назад. Призналась корреспонденту «НГ», что для нее выбора фактически нет, так как денег за сгоревшее имущество не хватит на новое жилье.



- Ну сколько стоит мой сгоревший дотла дом - 2,5 млн или 3 млн тенге, что мне делать с этой суммой? - спрашивает Ирина. - Нам сказали прямым текстом - я могу пожить в том доме, который сейчас строят, а после продать его. Я не смотрела эту землю, но соседи сказали, что хорошая. Если что, мы завезем несколько машин с перегноем.





Виталий БЫЧКОВ жил в Аманкарагае вместе с супругой и четырьмя детьми. Дом купил в рассрочку прошлой осенью, полностью расплатиться должен был за 2 года.

- Я познакомился с проектом, он нас в целом устраивает, хотя мы знаем, что там почва болотистая, одним словом - солончак, - рассказал Бычков. - Не знаю, как там зальют фундамент, но мы решили согласиться на этот дом. Куда я с детьми без него? Дом-то я не успел выкупить, но мы договорились с хозяином, я думаю, проблем не должно быть с документами.

Корреспондент «НГ» побывал на месте, где сейчас ведется строительство 91 дома по поручению президента Токаева.





Наша поездка совпала с посещением зоны ЧП общественным деятелем Булатом АБИЛОВЫМ. Зашли в штаб, где были первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан ДАУЫЛБАЕВ. Так что информацию получили, можно сказать, из первых рук.





- Есть поручение президента построить новые дома для погорельцев, - сказал Нурмухамбетов. - Почему на этом участке? В 2017 году был разработан генплан на 24 га на строительство больше 500 домов. Этот генплан прошел госэкспертизу. Здесь мы строим еще и потому, что здесь нет лесов и угрозы нового пожара. Есть и на Аманкарагай генплан, но это снова дома возле леса. Будем наступать на одни и те же грабли...

По словам Нурмухамбетова, из 91 погорельца 77 хотят переехать в новые дома в Аулиеколе. Еще 14 акимат пока не нашел.





- Заболоченной местности здесь нет. Есть грунтовые воды, которые залегают не так глубоко, как нам того хотелось, - признал первый заместитель акима области. - Мы, прокопав, изучив, сделав по новой геологию, приняли решение сделать дополнительную гидроизоляцию. Все необходимые мероприятия уже предусмотрены.

- Местные исполнительные органы объехали все дома, которые построены вблизи, они даже ниже нашей отметки построены, - добавил Дауылбаев. - Нигде там сырости никакой нет. Мы с жильцами поговорили, все нормально.





По словам замакима области, хоть дома строят 9 компаний, все будут выполнены по одному образцу. Каждый по 100 кв. м, одноэтажный. Внутри три спальни, кухня-столовая, гостиная, холл, отдельные ванная комната и санузел. Обещают поставить мебель и бытовую технику за счет привлеченных средств. Рядом земля - 8 соток. Кровля зеленого цвета, стены из кирпича.

- Есть люди, которые спасли свои дома, но они не хотят там жить, так как рядом сгоревшие дома, пустыри. Они хотят переехать. Что им делать? - спросил Абилов.

- Аким области проводил совещание с акимами районов, на нем принято решение - на месте этих домов будет благоустройство: бульвары, скверы, - ответил Дауылбаев.

Подробнее план по оставшимся в Аманкарагае домам объяснил Гауез Нурмухамбетов:

- Там сейчас работает оценочная комиссия. Когда она закончит, у людей есть право получить компенсацию. Комиссия не устанавливает сумму ущерба, она собирает документы. А уже лицензионная компания ТОО «Stella+» заключила договор с акиматом района и производит оценку. О благоустройстве что-либо пока рано говорить. Сегодня просто надо в порядок приводить эти места. Мы будем разговаривать с людьми, чтобы выстроить с ними диалог. Эти все участки нужно благоустраивать, но делать это нужно, когда у государства будут эти территории. Будем вести переговоры - если уж они получают дома по поручению президента может быть, они свои земельные участки отдадут местному исполнительному органу. Тогда мы смогли бы вложить в них деньги по линии отдела ЖКХ и навести порядок.





На месте строители успели разровнять площадку, а некоторые фирмы уже готовят фундамент для будущих домов. Директор ТОО «БК-Строй» Валерий ПОЛЕШКО рассказал, что эта фирма строит 14 домов. На месте работают 54 человека.

- И это только начало, - отметил Полешко. - Сложность только в том, что мы перенастраиваем людей на новый ритм работы. Солнце садится, а мы работаем. Ночью пока нельзя работы вести, так как вы сами видите - тут траншеи, бетон. А вот отделочные работы внутри мы будем делать днем и ночью. На дом больше 20 человек все равно поставить нельзя. Больше рабочих процесс не ускорят. Нормальная стройка, нужно просто скорее помочь людям.





Судя по плану, дома планируют сдать в конце октября 2022 года. Рядом уже есть школа с государственным языком обучения, обещают в этом же районе построить футбольное поле.

Фото Георгия ГОВОРОВА

