Бывшего акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА несколько раз видели на стадионе «Центральный» на матчах «Тобола» в еврокубках. Наблюдал за игрой Ахметов из vip-ложи. По соседству с акимом области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ и руководителем ОФ ФК «Тобол» Николаем ПАНИНЫМ.

В связи с этим "НГ" поинтересовалась у Архимеда Мухамбетова, в качестве кого экс-аким Костаная находится в vip-ложе?

Вместо акима области на официальный запрос ответил руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ.

- Ахметов К.Ж. уволился по собственному желанию с должности акима Костаная 24 марта 2022 года, в акимате области сведений о его текущей деятельности не имеется, - сообщил Сандыбаев. - О том, почему Ахметов находится в vip-ложе на футбольных матчах, акимат области не располагает информацией, так как решение по данным вопросам относится к администрации футбольного клуба «Тобол».

- На стадионе «Центральный» есть несколько vip-лож, - пояснил «НГ» специалист по работе с болельщиками ФК «Тобол» Марат КУЗЕМБАЕВ. - Одна из них, согласно регламенту УЕФА, предназначена для представителей гостевой команды, билеты в нее не продаются. Информацией о том, кто и как находится в других vip-ложах, я не владею, поэтому сделайте официальный запрос.

«НГ» направила запрос Николаю Панину, который ответил, что на трибунах стадиона «Центральный» 3 vip-ложи, а в самом здании - 2 vip-бокса.

- Кайрат Ахметов является вице-президентом Федерации футбола Костанайской области, - уточнил Панин. - Кроме того, им был приобретен сезонный абонемент на vip-место сезона 2022 с участием ФК «Тобол». Vip-ложи предназначены для всех болельщиков «Тобола», старт продажи сезонных абонементов в зоны vip производится в начале футбольного сезона. Стоимость одного сезонного абонемента на стадион «Центральный» составляет 14 500 тенге.

Николай Панин также сообщил, что стоимость сезонных абонементов зависит от количества матчей на стадионе «Центральный». Одна vip-ложа и один vip-бокс предназначены для гостевой команды. Согласно регламенту о проведении чемпионата Казахстана, команде гостей полагается предоставить 5% мест от всей вместимости стадиона, включая vip-места.

Фото Ксении РЕБИК