Дмитрий Петелин, родившийся в Костанае, 21 сентября впервые отправится в космос на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Космонавт ждал этого момента 10 лет, сообщает Orda.kz.

Дмитрий Петелин готовится полететь в космос. Фото: Центр подготовки космонавтов

Кто такой Дмитрий Петелин?

39-летний бортинженер Петелин окончил костанайский технико-экономический лицей, после которого учился на аэрокосмическом факультете Южно-Уральского государственного университета, став инженером самолёто- и вертолётостроения.

В отряде российских космонавтов Дмитрий Петелин числится с 2012 года. Предстоящий старт будет первым в его карьере космонавта. Дмитрий готовился к полёту 10 лет. По его словам в интервью news.ru, так получилось, что к его отряду люди присоединились незадолго после предыдущих двух наборов, поэтому подготовка затянулась во времени.

Дмитрий Петелин на тренировках. Фото: Центр подготовки космонавтов

Как отметил космонавт, в 2021 году он не смог полететь на МКС, поскольку на станцию был отправлен кинематографический экипаж фильма «Вызов», а он был в качестве резерва.

Подготовка к запуску корабля «Союз МС-22»

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-22» назначен на 21 сентября этого года с 31-й площадки космодрома Байконур.

7 сентября члены основного и запасного экипажей примерили спасательные скафандры и протестировали их на прочность. В первом составе числятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, а их дублёрами стали представители Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также Лорал О’Хара из NASA.

Экипаж корабля «Союз МС-22». Источник: КазИнформ

Далее космонавты и астронавты осмотрели корабль «Союз МС-22», на котором им предстоит лететь: проверили его служебное оборудование, изучили программу полета, ознакомились с бортовой документацией и доставляемыми на МКС грузами, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Командиру основного экипажа Сергею Прокопьеву 47 лет, для него это будет второй космический старт. Первый свой 196-суточный полёт Сергей совершил в июне 2018 года и выполнил два выхода в открытый космос.

Американскому астронавту Фрэнку Рубио 46 лет, он военный хирург, полковник-лейтенант армии США. Опыта космических полётов не имеет. Рубио был включён бортинженером-2 в экипаж транспортного космического корабля «Союз МС-22» на основе договорённостей между Роскосмосом и NASA о перекрёстных полётах на МКС.