Умерла королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Сообщение об этом появилось вчера, 8 сентября, на сайте Букингемского дворца, передает Tengrinews.kz.
Фото:instagram.com/buckinghampalaceroyal
"Днем королева мирно скончалась в Балморале (Шотландия. - Прим.). Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что официальный сайт королевской семьи временно недоступен, пока вносятся соответствующие изменения.
Британский престол перейдет к старшему сыну Елизаветы II Чарльзу. В ноябре ему исполнится 74 года.
В 2022 году исполнилось 70 лет с момента вступления Елизаветы II на престол. Это самый долгий срок пребывания на престоле среди всех британских монархов. Елизавета II стала королевой 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца - короля Георга VI.
Букингемский дворец ранее сообщил, что Елизавета II находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии, после того как у врачей появились опасения, касающиеся ее здоровья.
Принц Уэльский Чарльз, ставший новым королем Великобритании, взял имя Карл III. Он назвал кончину ее Величества "моментом величайшей печали" для него самого и всех членов его семьи.
"Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и содружеством, а также бесчисленным количеством людей по всему миру. В период траура и перемен я и моя семья будем утешены и поддержаны знанием о том, как уважали и какую глубокую привязанность питали к королеве", - говорится в заявлении.
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