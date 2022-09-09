Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Сообщение об этом появилось вчера, 8 сентября, на сайте Букингемского дворца, передает Tengrinews.kz.

Фото:instagram.com/buckinghampalaceroyal

"Днем королева мирно скончалась в Балморале (Шотландия. - Прим.). Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - говорится в сообщении.