В том, что досрочные выборы пройдут, я не сомневаюсь. Но что это даст народу?

Потихоньку утихает шум по поводу Послания президента народу от 1 сентября. Свой восторг выразили уже практически все приближенные к власти. Да, бесспорно в этом послании много положительных моментов. Но это только заявления. Что будет в действительности, никто уверенно сказать не может.

Вот в том, что досрочные выборы пройдут, я не сомневаюсь. Но что это даст народу?

Не совсем корректно и заявление президента, что внеочередные выборы якобы сокращают срок его полномочий. Я считаю, что наоборот они продлят его. Срок полномочий действующего президента Казахстана истекает в 2024 году. И неизвестно, что случится за это время. А сейчас, на фоне предложений в Послании, рейтинг Токаева естественно взлетел.

Само Послание является как бы предвыборной программой президента. Другим претендентам практически не остается времени на обнародование предвыборных программ и агитацию. Да и учитывая, как у нас подводят результаты голосования можно твердо заявить: на этих внеочередных выборах победит Токаев. Значит он продлит срок своих полномочий на 7 лет. Ему сейчас 69 лет, так что семилетний срок его вполне устроит.

Кстати, за годы независимости у нас это седьмые выборы президента. И только два раза выборы проводились в строгом соответствии со сроками: в 1991-м и 2005 годах. Назарбаев почти тридцать лет продержался у власти только благодаря таким внеочередным выборам, И каждый раз он говорил о дополнительном мандате от народа. Точно так же делал и Каримов в соседнем Узбекистане. Восток - дело тонкое.

А будут ли решены другие задачи, озвученные в Послании, большой вопрос. Первый конфуз есть. Я говорю о перечислении 50% инвестиционного дохода Национального фонда республики на счета детей. Уже объявлено, что инвестиции этого фонда принесли убытки вместо прибыли. Это как же надо безголово инвестировать, чтобы инвестиции были убыточными? Кроме того, это мина под авторитет президента. Получается, что он не знает реальную обстановку и обещает невыполнимое. Или эти убытки тоже раскидают на счета детей?

Чтобы выполнить намеченные задачи, нужны высокообразованные специалисты во всех сферах. А у нас их нет. А с таким зареформированным образованием и не будет.

Какие у нас специалисты, я почувствовал на своей шкуре. Возьмем налоговиков. Я проживаю с супругой, оба пенсионеры. На протяжении нескольких лет приходит квитанция налога на имущество. Звонишь в налоговую, объясняешь, что пенсионерам его не начисляют. Соглашаются. На следующий год опять та же картина. В прошлом году нам заявили, что в июле мы обязаны звонить им и уточнять о налоге. Каким документом нас обязали, я не знаю, но в этом году позвонили. «Вам налог платить не надо», - сказала девушка. Однако опять пришла квитанция, опять та же сумма - 1 658 тенге. Звоним снова. Платить не надо, на квитанцию не обращайте внимания. Это что? Зачем направляете? Зачем тратить бумагу?

Кстати, в здравоохранении с бумагой тот же не порядок, Терапевт дает направление к узкому специалисту, тот выписывает рецепт и все на бумаге формата А-4. Раньше из такого листа минимум 8 рецептов получалось. Но это еще не так страшно. Страшно то, что у нас молодые медики - не совсем грамотные специалисты. Как-то у меня на коже появились пятнышки. Поехал в кожвендиспансер. Сделали анализ и дерматолог отправил к терапевту, объяснив, что с кожей все нормально и пятна могут быть связаны с желудком. Терапевт с нашего участка был в отпуске и я попал к молодому специалисту. Объяснил, что был у дерматолога и он отправил к вам. После того, как он попытался отправить меня к кожнику, я понял, что в институте он, видимо, выучил только, как по латыни будет называться клизма.

Такие специалисты на каждом шагу. Боюсь, что задачи, поставленные в Послании, ими же и останутся.