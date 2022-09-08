Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые законодательные акты республики по вопросам социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Фото: primerminister.kz

Законопроект направлен на приведение в соответствие нормативных правовых актов в случае принятия Социального кодекса РК.

В частности, в Трудовой кодекс вводится в понятийный аппарат термин «совместное трудоустройство».

Так, говорится, что совместное трудоустройство – это трудовые отношения нескольких работников с целью совместного выполнения одной трудовой функции (работа по определенной специальности, профессии, квалификации или должности) с одним и тем же работодателем, когда в течение рабочего времени работники в соответствии с актами работодателя и трудового договора выполняют трудовые обязанности.

Кроме того, предусматриваются новые нормы об особенностях регулирования труда работников юридического лица, осуществляющего деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, скользящем графике работы, в том числе выходных днях для работников со скользящим графиком.

Предлагаются также новые редакции норм:

о суммированном учете рабочего времени;

об исключительных случаях привлечения к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без согласия работника;

о почасовой оплате труда при совместном трудоустройстве;

об оплате времени простоя, о предельном количестве сверхурочных работ, о сверхурочных работах в период ЧП;

об исключительных случаях продления вахтовой работы в период ЧП.

Вместе с тем предусматривается по соглашению сторон устанавливать четырехдневную рабочую неделю с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.