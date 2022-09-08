В среду, 7 сентября, руководство ГКП отчиталось о выполнении инвестпрограммы на совещании с участием представителей ДКРЕМ, отдела ЖКХ акимата Костаная и управления энергетики и ЖКХ.

Тариф на услуги ГКП «Костанай-Су» повысили с 1 августа. Для населения он составляет 72,05 тенге за 1 куб. м (с НДС) за питьевую воду и 56,08 тенге за канализацию.

Как отметил первый заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Игорь КИСЕЛЁВ, тариф не повышали с 2016 года, должны были это сделать в январе, но отложили в связи с митингами. Рост тарифа связан с утверждением инвестиционной программы на 2022-2026 годы. Работы по ней за 2021 год уже выполнены.

- Во-вторых, изменилась стоимость стратегических товаров, - перечислил Киселёв факторы, влияющие на стоимость услуг ГКП. - Были утверждены тарифы на 2021-2025 годы в энергетическом секторе, а наше предприятие работает только за счет бесперебойного энергообеспечения. Изменилась сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет. На повышение тарифа влияет и погашение займов ЕБРР и «Нурлы Жол», рост процентных ставок в зависимости от инфляции. Согласно договору с ЕБРР установлена плавающая процентная ставка.

После реконструкции очистных сооружений предприятие перешло на натрий хлор (соль) очистки питьевой воды. Это дороже, чем используемый ранее жидкий хлор, но безопаснее для организма человека.

Киселёв рассказал, какие работы уже провели благодаря участию в инвестпрограмме:

В рамках инвестпрограммы на 2022 год купили итальянские насосы

- Заменены трубы на участке ул. Козыбаева от ул. Шевченко до пр. Назарбаева. Стоимость работ - 176 млн тенге. Водопровод там был построен уже более 40 лет назад и нужно было его обновить. Эксплуатационный срок службы новых труб - 25 лет. Также был заменен ряд погружных насосов в районе первого подъема (близ трассы по направлению к с. Садовое) и 5 насосов в наших очистных сооружениях. По участку водопровода работы были выполнены на 100%, стоимость работ - 4 млн тенге.

На 2022-2023 годы в инвестпрограмме заложена сумма 927 млн тенге. Всего до 2026 года должны освоить более 4 млрд тенге.

- В 2021 году мы разработали 5 проектов по канализации и 5 проектов по водоснабжению, они все будут исполнены, - отметил Киселёв. - Мы рассматриваем два проекта по водоотведению. Первый - коллектор на перекрестке ул. Баймагамбетова-Комарова. Он связан с нашей новой технологией - если раньше мы сбрасывали воды в Тобол, то теперь они будут сбрасываться в нашу действующую канализацию. И в планах связать сбросной коллектор, который доходит до ул. Гашека перед Тоболом, с действующим коллектором по ул. Гашека.

Чиновникам и журналистам показали оборудование, купленное в рамках инвестпрограммы.

- Мы приобрели этот экскаватор-погрузчик за 47 млн тенге, - рассказал и. о. главного инженера Серик КУЙКАБАЕВ. - Он многофункционален, универсальный, копает до 6 м в глубину.

… и экскаватор производства Великобритании

- Мы находимся в помещении реагентного хозяйства, - продолжила экскурсию начальник очистных сооружений Алла ДИЧЕНКО. Оно работает в паводковый период, весной и осенью, когда грязь большая. Согласно технологии мы мониторим воду каждый час и здесь установили новые итальянские насосы, всего 5 штук на общую стоимость 8 млн тенге. Насосам, которые здесь были ранее, уже по 30 лет. Они были изношены. Мы специально загородили новые насосы, чтобы не задеть. У них очень большая производительность, а работают они тише старых.

Фото Андрея СКИБЫ