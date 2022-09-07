Налог может затронуть тех, кто владеет автомобилями стоимостью от 100 тысяч долларов, а также двумя и более элитными квартирами, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Главный эксперт департамента налоговой и таможенной политики Ельнар Казбеков рассказал, какое имущество подпадёт под налог на роскошь.

"Предлагается введение повышенного налогообложения, к примеру, на яхты, частные самолёты, которые имеются у ограниченного круга лиц", – сказал Ельнар Казбеков.



Налог не затронет средний класс, отметил спикер.

"В международной практике применяется повышенное налогообложение. Приведу пример: автомобили стоимостью 100 тысяч долларов и выше, к ним можно применить повышенное налогообложение", – пояснил главный эксперт департамента налоговой политики.

Кроме того, у состоятельных граждан бывает более двух объектов элитной недвижимости, транспортных средств, земельных участков, отметил Ельнар Казбеков.

"При наличии у лица двух и более объектов можно рассмотреть возможность повышенного налогообложения", – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в департаменте планируют предусмотреть градацию, по которой будут оценивать имущество и размер платежа.

"Двойного налогообложения здесь не будет. Не будет такого, что есть налогообложение в общеустановленном порядке, а после этого ещё и повышенное", – заверил Ельнар Казбеков.

Вопрос об установлении налога на роскошь планируют обсудить с бизнесом, экспертами и госорганами.

Напомним, с предложением ввести налог на роскошь выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана.