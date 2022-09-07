Перед празднованием Дня города в самом центре Костаная появилось 5 новых лавочек. Сиденья сделаны из дерева, по бокам - сетки с галтованным мрамором. Поставило лавочки ТОО "Таза Жол АТ", а камни этой фирме предоставило ТОО «Ландшафтстрой».

- Камни мы привозим с Урала, так как занимаемся ландшафтным дизайном, - сообщил «НГ» директора ТОО «Ландшафтстрой» Станислав ЖЕЛТОВ. - Камни дали ТОО «Таза Жол АТ» в качестве взаиморасчета за их услуги, это наши внутренние отношения. Сколько они стоят - коммерческая тайна. Мы также помогли «Таза Жолу» с дизайном лавочек. Я не знаю, кто утверждал этот эскиз. Это был начерченный на листе бумаги рисунок, «Таза Жолу» он понравился, они изготовили лавочки с использованием камня, который мы им дали.

«НГ» спросила акима Костаная, согласовывался ли эскиз лавочек с местным архитекторами и во сколько обошлось бюджету новое строение.

- Средства бюджета на установку лавочек не использовались, - сообщил в ответ на официальный запрос «НГ» глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. - Это была добровольная инициатива ТОО «Таза Жол АТ». Оно приняло решение безвозмездно установить лавочки на участке, которое само и обслуживает. Место установки лавочек подрядчик согласовал с акиматом города. Вопрос установки аналогичных лавочек в другом месте в настоящее время не рассматривается.

«НГ» показалось странным, что ТОО «Таза Жол АТ», которое регулярно участвует в тендерах акимата, бесплатно дарит городу лавочки. В связи с чем в запросе мы также поинтересовались у акима Костаная - этично ли принимать такие подарки?

К тому же не так давно эта фирма засветилась в самом крупном в истории Костаная скандале из-за незаконной вырубки деревьев в триатлон-парке. Согласно решению специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области от 18 января 2022 года, отдел ЖКХ и прокуратура Костаная требовали принудить ТОО «Таза Жол АТ» к высадке деревьев взамен незаконно срубленных. В своем иске отдел ЖКХ заявлял о 64 деревьях, вырубленных на территории триатлон-парка без разрешения госоргана, а прокуратура назвала намного большую цифру - 14 579. Взамен каждого вырубленного дерева в радиусе километра от тратлон-парка требовали высадить 20 новых - такая норма прописана в правилах содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденных решением областного акимата. Таким образом, только ТОО «Таза Жол АТ» и только в триатлон-парке и рядом с ним должно высадить 291 850 деревьев. Руководство «Таза Жол АТ» отрицало свою вину, ссылаясь на то, что работало по заданию отдела ЖКХ, который в итоге и подал в суд. Но суд доводы предпринимателя не принял во внимание.

Пока непонятно, когда и где этот подрядчик выплнит решение суда. Ведь на последней встречи с журналистами Марат Жундубаев сообщил, что в триатлон-парке нет системы полива и высаживать там деревья бесполезно. Где именно их планируют в итоге высадить и когда, он не уточнил.

На вопрос об этике получения подарков от скандально известного подрядчика аким Костаная тоже не ответил.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ