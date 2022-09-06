«Рухани жаңғыру» больше нет
«Рухани жаңғыру» в Казахстане больше нет, но акционерное общество останется. Такое решение приняли в правительстве, передает корреспондент КазТАГ.
«Переименовать некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» в некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития», - говорится в постановлении правительства.
Напомним, программа «Рухани жаңғыру» была разработана на основе положений статьи экс-президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая опубликована 12 апреля 2017 года. В качестве ее цели было заявлено выйти нации «на новый исторический период»: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых государств мира.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.