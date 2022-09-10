Придя три года назад к руководству страной, Касым-Жомарт Токаев внушил обществу ожидание политических и социальных (в первую очередь) реформ, способных вытащить казахстанцев из трясины, созданной Елбасы. Фишкой нового президента считалась высокая образованность, очевидная интеллигентность, отсутствие в списке «Форбс», оставалось только проявить все эти достоинства в конкретных местах.

Мы как-то дружно забыли, что Токаев 30 лет работал в команде НАНа. Можно смело предположить, что все рекомендации советников первого президента Джеймса Гиффена (агента ЦРУ) и Тони Блэра (экс-премьер-министра Ведликобритании) в вопросах недропользования проходили через одобрение опытнейшего дипломата, каковым был г-н Токаев. В результате были розданы иностранцам практически все крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Причем розданы на грабительских условиях и на сроки, которые и сегодня работают против интересов страны. Подробности упомянутых процессов описаны в книге «Казахгейт», могу дать почитать.

Прошедшие три года не дали повода для оптимизма. С Олимпа шли бодренькие заявления а-ля НАН о приверженности демократическим нормам, заботе о простом человеке, социальные темы. Немного встряхнули общество январские события, прошедшие под лозунгом «Шал, кет», появились ожидания, что вот теперь-то Токаев почувствует себя полноценным главой республики и займется активами своего предшественника, выведенными из страны за 30 лет.

Но ничего подобного не произошло. Эта тема практически исчезла из риторики вождя, как и тема тотальной коррупции. Чего стоит его недавнее высказывание типа «Мы не будем привлекать к уголовной ответственности человека, если он присвоил государственное без умысла. Иначе не с кем будет работать». Надо ли что-то еще объяснять? Здесь полная аналогия с предшественником, объявившим амнистию капиталам, выведенным за рубеж. Деньги не возвращались. И тогда Елбасы собрал крупных олигархов и сказал буквально следующее: «Это я вас сделал тем, кем вы являетесь сегодня. Я хоть сейчас могу каждого из вас отвести в суд». Никого не отвел.

Нам не стоит ждать решительных действий по борьбе с главным злом Казахстана - коррупцией, поразившей все слои населения, все сферы деятельности: чиновников, полиции, судей, прокуратуры. Это раковая опухоль, и лечить ее надо хирургическим путем, других путей нет. Но мы видели, что среди вопросов, вынесенных на референдум, вороватые чиновники протолкнули отмену смертной казни и номер прошел. А сроки и штрафы казнокрадам не страшны. Сроки им скостят за взятки КУИСу, а со штрафами справятся сами или помогут подельники. Воровать из госказны в одиночку не принято.

Итак, прошел референдум, нужный чиновникам в вопросе перераспределения полномочий и абсолютно неинтересный населению.

И вот очередной опус - послание народу Казахстана. Сплошные лозунги и уверения, что мы встали на правильный путь, ведущий нас к светлому будущему. Как это знакомо и как набило оскомину. Назарбаев все 30 лет прибегал к подобным приемам, убаюкивая наше сознание блестящими перспективами. Помню фразу на каком-то юбилее: «Мы никогда не жили так хорошо!». «Мы рады за вас», - откликнулись казахстанцы в соцсетях.

Послание в очередной раз подчеркнуло негативную роль статистики в нашей жизни. Особенно это касается уровня инфляции. Три года в стране разгул роста цен на все и вся. Продукты первой необходимости - картофель, мука, лук, морковь, молоко и молочные продукты - подорожали в 2.5-3 раза, но пенсии были проиндексированы на 6%. Причем идут бессовестные манипуляции цифрами. Скажем, президент пообещал к 2025 году повысить пенсии на 27%. Каждый год будут повышать на 5% базовую пенсию и на столько же накопительную, в сумме даст 10%, а за три года 30%, хотя это будет чистой воды враньем. Но такое уже было. К слову, индексация госслужбе и силовикам за 2021 год составила от 40% до 90%.

Ряд положений послания носит футурологическую окраску «будет, будет, будет». Неисполнение объяснят воздействием внешних факторов. Если вы заметили, у нас каждое новое правительство принимает конкретную программу, но ни одно из них не отчитывается. Перед истечением 3-летнего срока кабмин отправляют в отставку, а с нового взятки гладки.

В послании ни слова не говорится о введении всеобщей декларации о доходах и расходах. Введенная лет 15 назад отчетность для чиновников показала ее полную никчемность, поскольку приведенные данные никто не проверял. Например, бывший аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов указал в отчете «двушку» в хрущевке и «Москвич». Но после суда выяснился длинный перечень принадлежавшего ему имущества, куда входили магазины, рестораны, жилые дома, автоконюшня численностью около 10 современных марок. И никто из принимающих отчет не удосужился проверить список собственности. Надо полагать, в этих декларациях процветает липа, но этого никто не замечает, и декларация превращается в профанацию.

Еще более странным выглядит намерение президента провести досрочные выборы - себя и Парламента. Я понимаю, если бы внедрялись необходимые поправки в Закон «О выборах», где усиливалась бы ответственность за фальсификацию итогов, за бессовестное давление на наблюдателей со стороны избиркомов. Но ничего подобного в Послании нет, инициатива о досрочных выборах уж точно не продиктована заботой о народе.

Мы видим заботу о себе любимом, пока большая часть населения полностью не разочаровалась в новом руководителе страны. А дело к этому идет, Токаев аккуратно обходит тему конфискации у Елбасы незаконно присвоенных богатств и недвижимости, находящихся в разных странах Запада. Токаев так и не пригласил в страну и в правительство Галымжана Жакиянова, Ораза Жандосова, Мухтара Джакишева, Петра Своика, Булата Абилова, Мухтара Аблязова, Жанат Ертлесову и других казахстанцев, бросивших вызов Елбасы. Тогда репрессивный аппарат оказался сильнее, но ведь народ все эти годы просыпался и делал выводы. Пора их озвучивать и воплощать в жизнь.

Существует одна непреложная истина - если, находясь у власти, ты не решаешь проблемы, значит ты их создаешь.