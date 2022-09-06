В системе ОСМС начал действовать новых способ страхования, передает Informburo.kz.

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Казахстанцам стал доступен новый способ страхования в системе ОСМС. Новая норма предусматривает альтернативный метод участия самостоятельных плательщиков – путём уплаты взносов за 12 будущих месяцев, сообщили в пресс-службе Фонда социального медстрахования.

Ранее для получения права на медицинскую помощь по ОСМС нужно было оплатить взносы за 12 прошедших месяцев.

Теперь, чтобы получить статус застрахованного, можно:

Оплатить пропущенные периоды из 12 прошедших месяцев и продолжать регулярно уплачивать взносы в дальнейшем. Этот способ удобен тем, кто имел задолженность, но официально трудоустроился.

Оплатить взносы за 12 будущих месяцев, не включая текущий, и быть застрахованным в течение года. Статус появится со следующего месяца. Если статус нужно получить в текущем месяце, то за него тоже необходимо заплатить.

Оплачивать взносы необходимо за каждый месяц в качестве самостоятельного плательщика через банки второго уровня, мобильные приложения банков, "Казпочту" или терминалы оплаты. Сумма взноса – 3000 тенге.

Проверить свой статус и узнать о платежах можно через госуслугу "Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС" на Egov.kz в разделе "Здравоохранение" или связавшись с фондом.

Обратиться в Фонд социального медицинского страхования можно по следующим каналам: fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.