Как выглядит пожар в Костанайской области из космоса
Специалист по дистанционному зондированию Земли опубликовал снимки региона с космических аппаратов, передает Informburo.kz.
Руководитель Ассоциации компаний-операторов дистанционного зондирования Земли в Казахстане Абзал Жамалов опубликовал снимки природного пожара в Костанайской области с космических аппаратов.
Территория пожара на 4 сентября / Фото Абзала Жамалова
Снимки получены с космических аппаратов PlanetScope и SkySat компании PlanetLabs. Кадры позволяют понять истинные масштабы произошедшего, добавил специалист.
Очаги тепловой активности на 3 сентября / Фото Абзала Жамалова
Хронология возникновения очагов:
- 1 сентября – отсутствие каких-либо термальных аномалий в пределах территории лесного массива.
- 2 сентября – появляется группа термальных аномалий.
- 3 сентября – пожар распространяется на всю территорию лесного массива. Термальные аномалии видны почти по всему периметру.
- 4 сентября – большая часть лесного массива сгорела. Активные очаги наблюдаются в западной и восточной части массива.
Очаги возгорания на 4 сентября / Фото Абзала Жамалова
Снимки PlanetScope не охватывают всю территорию пожара.
Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб.
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