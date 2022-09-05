Новости

Как выглядит пожар в Костанайской области из космоса

5 сентября 2022, 13:30 |  Происшествия

Специалист по дистанционному зондированию Земли опубликовал снимки региона с космических аппаратов, передает Informburo.kz.

Руководитель Ассоциации компаний-операторов дистанционного зондирования Земли в Казахстане Абзал Жамалов опубликовал снимки природного пожара в Костанайской области с космических аппаратов.

Территория пожара на 4 сентября / Фото Абзала Жамалова

Снимки получены с космических аппаратов PlanetScope и SkySat компании PlanetLabs. Кадры позволяют понять истинные масштабы произошедшего, добавил специалист.

Очаги тепловой активности на 3 сентября / Фото Абзала Жамалова

Хронология возникновения очагов:

  • 1 сентября – отсутствие каких-либо термальных аномалий в пределах территории лесного массива.
  • 2 сентября – появляется группа термальных аномалий.
  • 3 сентября – пожар распространяется на всю территорию лесного массива. Термальные аномалии видны почти по всему периметру.
  • 4 сентября – большая часть лесного массива сгорела. Активные очаги наблюдаются в западной и восточной части массива.

Очаги возгорания на 4 сентября / Фото Абзала Жамалова

Снимки PlanetScope не охватывают всю территорию пожара.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб.