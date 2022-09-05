656,76 млрд тенге превысили инвестиционные убытки от управления Национальным фондом Казахстана на 1 сентября 2022 года, сообщает КазТАГ со ссылкой на комитет казначейства министерства финансов (МФ) Республики Казахстан.

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«4 трлн тенге наличных поступило в Нацфонд за август 2022 года, сумма поступлений на 1 сентября с начала 2022 года составила 28 трлн тенге», - следует из отчета о движении денег на контрольном счете наличности Нацфонда РК.

В том числе прямых налогов в Нацфонд поступило более 4,56 трлн тенге, другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора – 2,6 трлн тенге.

Использовано из Нацфонда – 3,35 трлн тенге: 3 трлн тенге - гарантированных трансфертов, 346,6 млрд тенге - целевых трансфертов и 4,3 млрд тенге – на покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита.