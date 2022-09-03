Народ так и не принял новое название столицы Казахстана, считают депутаты, передает Informburo.kz.

Фото: Жаңа Қазақстан

Вернуть столице прежнее название – Астана – предложили члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" мажилиса парламента.

Депутаты считают, что, кроме изменения президентского срока, в Конституцию нужно внести ещё одно важное изменение.

"Речь идёт о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в своё время было предложено Первым Президентом", – заявил сопредседатель депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Едил Жанбыршин.

По мнению депутатов, это решение будет учитывать вклад Первого Президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан.