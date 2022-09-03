1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев традиционно выступил с посланием, чем удивил, или даже испугал, по крайней мере - взбудоражил это самое население.

По сути, на счета детям будут зачислять не «живые деньги», а обещания от Нацфонда

По моим наблюдениям, после послания наступила неловкая пауза. В телеграмм-каналах и соцсетях на некоторое время всё застыло. Комментаторы, политологи, эксперты – все хранили глубокое молчание, собираясь с мыслями, либо в ожидании – что же напишут другие, чтобы потом добавить свой комментарий. Никто не хотел быть первым.

Среди триггеров, взбудораживших общественность, несомненно первое место занимает объявление внеочередных президентских выборов уже этой осенью, а далее - фиксирование пенсионного возраста для женщин на цифре 61 до 2028 года и инициатива о создании национального фонда для детей. О последнем подробнее.

"Каждая семья должна получать реальную отдачу от использования национального богатства страны. Поэтому я считаю очень важным в рамках объявленного мной года детей начать принципиально новую программу "Национальный фонд – Детям". Предлагаю перечислить 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда до достижения детьми 18-летнего возраста на их специальные накопительные счета без права досрочного снятия", – сказал Токаев.

Пункт первый - обещай!

Что же в реальности пообещал Токаев? Половину предполагаемых процентов предполагаемого инвестиционного дохода предполагаемым детям. Причем начать с 1 января 2024 года. Обычно это называют – делить шкуру неубитого медведя. Но у нас это называется «инициатива президента», ну или послание… в определенном направлении.

В Кахастане уже существует Национальный фонд. Созданый по указу Н. А. Назарбаева 23 августа 2000 года приказом № 402. С тех пор прошло уже 22 года. Национальный фонд переживал и взлеты, и падения, и активные расстаскивания на различные программы и проекты, борьбу с пандемией и прочее. Через 10 лет после создания размер фонда был почти $31 млрд, в августе 2014-го зафисирован максимальный рост активов – $77 млрд, что было эквивалентно 35% ВВП 2014 года. Однако позже таких высоких доходов в фонде не было. И, согласно отчетам минфина, весь совокупный инвестиционный доход фонда составил 25,5 трлн тенге, львиную долю которых составляет курсовая разница за счет девальвации курса.

В общем, эксперты бросились быстренько считать, сколько же виртуальных денег пообещал президент виртуальным детям, и у них вышло около $3000 за 18 лет. Я, конечно, не эксперт. Но меня терзают несколько вопросов:

1. Чем будущие дети отличаются от нынешних?

2. Чем отличаются дети казахстанцев от других казахстанцев?

3. И для чего создавать еще один квазифонд, если уже есть нацфонд, существующий более 20 лет?

Пункт второй - сваливай всё на предшественника.

Усиливая важность предлагаемой инициативы, Токаев добавил: "Фонд действительно будет иметь национальный статус и служить интересам народа».

А чьим интересам он служил до этого? И почему после того, как его поделят, он будет «действительно» служить интересам народа. Это слово действительно как бы указывает на то, что ранее всё было не тем, чем казалось?

И, конечно же, во всём этом виноваты предшествующие политики, а у нас новый курс в Новый Казахстан.

В классике анекдота есть третий пункт: готовь конверты. То есть, в нашем случае это перевыборы. Причем это все не выглядит новым. Мы уже это проходили.

Но вернемся к нашим размышлениям. Итак, фонд был создан, как пишет Википедия, по норвежской модели, которая является одной из крупнейших в мире производителей нефти и которая создала Государственный нефтяной фонд (ГНФ) в 1990 году. Назарбаев в своем январском послании народу Казахстана поставил задачу разработать новую концепцию формирования и использования Национального фонда, определив два целевых параметра: активы к 2020 году должны возрасти до $90 млрд, что составляет 30% к ВВП, и достижение к концу этого десятилетия ненефтяного дефицита не более 3% к ВВП. При этом новости 2018 года пестрили заголовками типа: «Норвегия не знает, куда девать деньги». В том году иностранная часть Государственного пенсионного фонда Норвегии (состоит из бывшего Государственного нефтяного фонда и бывшего Государственного страхового фонда) стоила 7,3 трлн норвежских крон, или $882 млрд - это в два раза больше ВВП страны и больше любого другого аналогичного фонда. У нас же ставили цель выйти на 30% ВВП и считать их несокращаемым минимумом. Ну это норвежцы не знают куда девать, а наши-то знают! Обращайтесь – научат.

Теперь немного про ОАЭ, или, как у нас чаще говорят, Дубай. В ОАЭ при рождении ребёнка государство выплачивает $50 000, а при рождении третьего ребенка с семьи списываются все долги. Думаю, тут нечего и комментировать… Не будет у нас ни как в Дубае, ни как в Норвегии и вот почему.

Первое – в ОАЭ деньги выплачиваются при рождении ребенка. Это реальные деньги, которые уже лежат у него на счету. У нас же по инициативе президента еще только предполагают разработать инструменты к январю 2024 года, и затем отделять 50% будущего дохода от будущих инвестиций. Учитывая то, как наши финансисты играли с пенсионным фондом (например, покупка азербайджанского банка) и как фонд еле спасли, восторга от такой инициативы не ощущается.

Почему бы не воспользоваться этой схемой? Положить на счета детям определенную сумму, пусть даже те же $3000, как на депозит, и пусть они растут, растут дети и растут проценты. Ведь фонд уже существует и он национальный.

Второе - в июле текущего года объем Национального фонда составил $53,3 млрд. И практически приблизился к критическому неснижаемому остатку. Начать дербанить его сейчас – очень рискованно для страны. Весь фонд заточен на нефтяные доходы, а эра заката нефтяной прибыли не за горами. По сути, на счета детям будут зачислять не «живые деньги», а обещания от Нацфонда выделить в нужный момент нужные деньги нужным людям. Застройщикам, например. Это при условии, что всё будет хорошо, не будет никаких войн, пандемий, нурлы жеров и прочего, и инвестиционный доход фонда будет стабильно расти. За скобками остались те дети, которым 18 исполнится еще до января 2024 года или на следующий год.

Всё лучшее детям? Чьим?