В течение трех часов дети пытались самостоятельно выбраться из 9-этажного здания, но не смогли. На помощь им пришли полицейские, которых вызвали местные жители.

- Трое несовершеннолетних детей играли в многоэтажке на окраине города. Один из них ушел, а двое - 14 и 15 лет - остались там. В течение трех часов они самостоятельно пытались найти выход и забрались на крышу. В это время их заметили прохожие, которые позвонили в дежурную часть. Когда наши сотрудники приехали туда, они блуждали по лабиринтам здания. В результате поиска в заброшенном доме их нашли на верхних этажах, где было небезопасно, - пояснил начальник управления полиции Аркалыка Нурбол САДЕН.

Полицейским потребовалось около часа для того, чтобы найти детей в заброшенном здании. Родители подростков выразили благодарность за оказанную помощь.