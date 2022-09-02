Ранее эти выборы планировали провести в 2024 году, передает Informburo.kz.

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Вице-министр юстиции Алма Муканова в мажилисе рассказала об изменениях, которые внесут в законодательство в рамках реализации Послания президента от 16 марта 2022 года.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщал, что выборы районных акимов проведут в 2024 году. Однако вносимые изменения предполагают выборы в 2023 году.

"В прошлом году провели выборы акимов сёл и посёлков, с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться выборы акимов районов и городов областного значения", – сказала Алма Муканова.

При этом президент будет выдвигать на рассмотрение маслихатов не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Согласно концепции развития местного самоуправления, до 2025 года в Казахстане поэтапно вводят институт выборности акимов.