Житель США Джейсон Аллен сгенерировал картину с помощью нейросети Midjourney. Она позволяет создавать рисунки с помощью текстовых описаний, которые задает человек. Изображение было признано победителем в одной из категорий на государственном конкурсе изящных искусств в Колорадо. Этот факт возмутил художников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на RBK.

Фото: vice.com

Аллен победил в категории цифрового искусства с работой под названием "Театр космической оперы". На картинке изображен некий зал с людьми в платьях, а на переднем плане располагается большая белая сфера.

Его победа в конкурсе вызвала дискуссию в Сети: художники заявили, что картины, созданные при помощи нейросети, не должны соревноваться наравне с рисунками настоящих мастеров.

"Мы наблюдаем, как гибель культуры разворачивается прямо на наших глазах: если творческие люди не защищены от машин, то даже высококвалифицированные рабочие места находятся под угрозой уничтожения. Что же будет дальше?" - написал один из пользователей.

Автор работы настаивает, что картину создал именно он. Аллен сообщил, что ему понадобилось несколько недель и более ста попыток, чтобы найти идеальный запрос для программы и создать удачное изображение. Затем он их улучшил при помощи специальной программы Gigapixel AI и распечатал на холсте.



